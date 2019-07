​Wimbledon: Roger Federer, în semifinale după ce a pierdut primul set cu Kei Nishikori / Elvețianul, 100 de victorii la All England Club

Statistica lui Federer în meciul de miercuri:





Ași: 12

Puncte câștigate cu primul serviciu: 81% (57/70)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 58% (21/36)

Puncte câștigate la fileu: 81% (25/31)

Puncte de break câștigate: 29% (4/14)

Lovituri câștigătoare: 55

Erori neforțate: 32

Total puncte câștigate: 138

Distanță acoperită: 2614,2 metri.

Titlurile lui Fedex la Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017





Ce a făcut Roger de-a lungul prezențelor sale pe iarba londoneză:





1999 - turul I

2000 - turul I

2001 - sferturi

2002 - turul I

2003 - câștigător

2004 - câștigător

2005 - câștigător

2006 - câștigător

2007 - câștigător

2008 - finalist

2009 - câștigător

2010 - sferturi

2011 - sferturi

2012 - câștigător

2013 - turul doi

2014 - finalist

2015 - finalist

2016 - semifinalist

2017 - câștigător

2018 - sferturi

Primul game al partidei a fost singurul de serviciu pe care Federer l-a pierdut. Acesta a mai apărat patru oportunități avute de nipon în primul set, însă nu a reușit să recupereze break-ul și s-a văzut învins cu 6-4. Au urmat trei seturi în care Fedex a servit excelent, i-a mai oferit japonezului o singură minge de break (salvată la 5-4 și 30-40 în setul al treilea) și a câștigat de patru ori contra serviciului.Meciul a durat două ore și 36 de minute. În urma acestui rezultat, Federer îl conduce cu 8-3 pe japonez în confruntările directe.Roger Federer s-a calificat pentru a 13-a oară în penultimul act al competiției de la All England Club. Pentru un loc în marea finală, acesta se va duela cu Rafael Nadal. Ibericul l-a învins pe americanul Sam Querrey (65 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-2.Competiția de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.