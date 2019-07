Mats Wilander: "Simona Halep poate câștiga Wimbledon-ul, jucătoarele au înțeles că Serena are aproape 38 de ani, că are un copil și că pot să forțeze"

A mai rămas puțin timp până la duelul Simonei cu Elina din semifinalele de la Wimbledon, iar Mats Wilander este de părere că Halep are toate armele necesare pentru a o învinge pe Svitolina. "Halep este mai bună ca ea la orice capitol, deci Svitolina trebuie să fie creativă", a precizat, printre altele, Mats Wilander.





Despre duelul cu Svitolina







"După ce am văzut, pot spune că meciul ar trebui să fie unul lejer pentru Simona. Svitolina a ajuns în semifinală pentru prima dată și este clar că s-a schimbat ceva în jocul ei, în ce privește tactica. Ea este urmărită si de iubitul ei, Gael Monfils, care sigur are o anumită contribuție în schimbarea ei.





Gael are o putere mai mare de convingere asupra ei și o învață ce și cum trebuie să facă. Halep este mai bună ca ea la orice capitol, deci Svitolina trebuie să fie creativă" - Mats Wilander, analistul Eurosport.





Svitolina are nevoie să abordeze diferit meciul cu Halep







"Am văzut ieri că Elina vine aproape de fileu și încearcă tot felul de lucruri, iar asta este 100% influența lui Gael, cu siguranță. Svitolina ar răspunde mai bine la sfaturile iubitului ei, decât la cele venite de la antrenor. Dacă va aborda meciul diferit față de cum joacă de obicei, atunci da, poate avea o șansă" - Mats Wilander.





Simona, dueluri cu jucătoare inferioare ei







"Simona joacă foarte bine. Singura mea îngrijorare este că până acum nu a jucat cu nicio jucătoare puternică, la acest turneu. A jucat numai cu sportive inferioare ei. Nu e greu să ne dăm seama cum va aborda meciul cu Svitolina. Dacă ar juca cu Serena, americanca nu i-ar da timp să se adune" - Mats Wilander.





"Simona poate câștiga Wimbledon-ul"







"Poate aduce Halep ceva nou în jocul ei? Nu sunt sigur, chiar dacă pare că este un pic mai liberă, mai creativă, am observat schimbări subtile în abordarea ei. Schimbări subtile în sensul în care a acceptat că va face mai multe greșeli, dacă va juca mai agresiv.







Simona poate câștiga Wimbledon-ul. Am văzut cum s-a prezentat Serena. Cred că jucătoarele au început să înțeleagă că are aproape 38 de ani, că are un copil și că pot să forțeze" - Mats Wilander, citat de Digisport.





Simona Halep vs Elina Svitolina se va disputa în cursul zilei de joi, urmând să fie în direct la Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.