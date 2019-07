Dacă meseria de arbitru de linie în tenisul tot mai agresiv din zilele noastre vi se părea ușoară, mai gândiți-vă de două ori. Mingea trimisă puternic de Jaume Munar a ratat întâlnirea cu racheta lui Kyle Edmund, dar l-a găsit fără nicio problemă pe arbitrul de linie.



Ghidată parcă cu un soft de ultimă performanță, mingea a "ocolit" returul lui Edmund și s-a dus glonț spre unul dintre arbitrii de linie. Din fericire, faza a rămas fără urmări, toată lumea zâmbind la final.



Edmund s-a impus în trei seturi, 6-4, 6-4, 6-4, două ore și 17 minute, și a obținut calificarea în turul doi de la Wimbledon.



No line judges were harmed in the making of this video \uD83D\uDE05#Wimbledon pic.twitter.com/IDeJvcJQZ1