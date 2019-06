WTA Eastbourne: Simona Halep va evolua miercuri la simplu (cu Polona Hercog), dar și la dublu

Ziua de miercuri va fi una plină de acțiune pentru Simona Halep, jucătoarea noastră urmând să evolueze în proba de simplu de la Eastbourne (cu Polona Hercog, din optimi), dar și în cea de dublu (alături de Raluca Olaru). Competiția britanică este dotată cu premii totale în valoare de 684.080 de euro.

Conform organizatorilor, meciul dintre Halep (7 WTA) și Polona Hercog (60 WTA, venită din calificări) va fi al treilea de pe terenul central. Înainte se vor disputa următoarele confruntări: Guido Pella (Argentina) vs Taylor Fritz (SUA), programată să înceapă de la ora 13.00, şi Elise Mertens (Belgia) vs Karolina Pliskova (Cehia, favorită doi), care ar trebui să debuteze după ora 14:30.

De-a lungul timpului, Halep și Hercog s-au întâlnit de două ori, scorul fiind 1-1. În 2009, la Sofia, s-a impus Polona cu 7-6(3), 1-6, 6-2, în timp ce în 2019 la Miami a avut câștig de cauză Simona: 5-7, 7-6(1), 6-2.

Meciul Halep vs Hercog va fi în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro (ar putea începe undeva în jurul orei 16:00).



La dublu, perechea Simona Halep/Raluca Olaru se va duela în sferturi cu perechea Alicja Rosolska/Zhaoxuan Yang (Polonia/China), în ultimul meci de pe terenul 4 (înainte vor fi: o confruntare de dublu feminin şi două de dublu masculin).

Programul optimilor:



Ons Jabeur vs Johanna Konta (14)

Shuai Zhang vs Alize Cornet

Angelique Kerber (8) vs Rebecca Peterson

Polona Hercog vs Simona Halep (6)

Aryna Sabalenka (8) vs Caroline Wozniacki (11)

Anna-Lena Friedsam vs Kiki Bertens (3)

Jelena Ostapenko vs Ekaterina Alexandrova

Elise Mertens vs Karolina Pliskova (2)





Turneul de la Eastbourne face parte din categoria Premier, are premii totale în valoare de $998,712, se dispută pe iarbă și are loc în perioada 23-29 iunie. Directorul competiției este Gavin Fletcher, iar ultima campioană este Caroline Wozniacki.