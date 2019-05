​EXCLUSIV Kim Clijsters: "Va fi un impact pentru Simona Halep să fie la Paris fără Darren Cahill, aveau o conexiune puternică" - Pe cine vede cu șanse la câștigarea Roland Garros-ului și cum o poate ajuta pe Serena faptul că a devenit mamă

Corespondență de la Paris

Kim Clijsters (stanga), in studioul Eurosport de la Roland Garros

​Fost număr unu mondial și câștigătoare a patru titluri de Grand Slam în carieră, Kim Clijsters este un nume important în istoria tenisului mondial, o voce puternică în circuitul WTA. Belgianca a răspuns unor întrebări adresate de HotNews.ro despre ediția din acest an de la Roland Garros. "Va fi un impact pentru Simona să fie la Paris fără Darren Cahill, aveau o conexiune puternică. Halep știe cum să folosească unghiurile în favoarea ei pe zgură", a precizat, printre altele, fosta campioană.





Ce a spus Kim Clijsters despre Simona Halep





"Ceea ce admir cel mai mult la Simona este modul în care luptă pe teren, cum se agață de orice oportunitate pentru a rămâne <acolo>. Nu dă nimic pe gratis și o vei învinge cred doar jucând tenis de calitate și să interpretezi o partitură agresivă. Dacă vei încerca să câștigi jucând la fel ca ea va fi foarte dificil să o poți învinge" - Kim Clijsters, pentru HotNews.ro.





Campioană en-titre la Paris, dar fără Darren Cahill





"Va fi foarte interesant să o vedem pentru prima dată apărând în calitate de campioana en-titre a unui titlu de Grand Slam, să observăm cum se va împăca cu această idee. În plus, revine acolo (n.r. la Roland Garros) fără Darren Cahill.





Mă gândesc, nu știu, că va fi un impact oricum. Spun asta pentru că am văzut cu toții ce conexiune puternică era între ea și Darren. Va fi interesant de văzut cum va manageria situația de a evolua la Paris fără cel care a ajutat-o atât de mult în urmă cu un an de zile să câștige trofeul - Cahill nu va mai fi acolo (n.r. în loja ei).





Dar, sigur, toate aceste lucruri fac parte din viața unui sportiv profesionist, însă va fi interesant de urmărit dacă Simona va fi pregătită să câștige șapte meciuri (adică să-și apere trofeul câștigat în 2018) - asta dacă o va și face. O poveste în care ea este rolul principal" - Kim Clijsters.







Despre favoritele de pe tabloul feminin de simplu







"Este o luptă deschisă pentru titlu, așa a fost și în ultimii ani când am avut destule surprize pe parcurs. În urmă cu un an de zile, toată lumea vorbea și spera ca Simona să câștige, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Am o listă scurtă cu nume care ar putea să se impună, sigur că acest lucru nu înseamnă neapărat ceva. Există însă cineva care m-a surprins plăcut - Kiki Bertens. Este într-un progres evident, iar din punct de vedere mental este puternică. Cred că este genul de jucătoare care o poate învinge pe Simona" - Kim Clijsters.





Simona ar putea avea antidot pe zgură pentru Osaka și Pliskova







"Unora le plac jucătoare care lovesc puternic gen Osaka și Pliskova. În plus, Karolina are un serviciu foarte bun, o adevărată armă. Însă, mai cred că este o mare diferență între zgură și suprafețele rapide, iar Simona știe cum să folosească unghiurile în favoarea ei. Tocmai de aceea devine atât de greu pentru Naomi și Karolina să își găsească poziția ideală de a lovi așa cum o fac de obicei, pentru că e mai dificil să faci acest lucru din deplasare. Dar, sigur, rămân la părerea că jucătoarele cu un serviciu puternic vor avea o șansă în plus" - Kim Clijsters, pentru HotNews.ro.



Despre Serena Williams





"Da, cred că poate fi luată în calcul. Are atât de multă experiență, știe exact ce și cum să facă și când să facă, chiar dacă nu joacă în acel moment cel mai bun tenis al său. Nu cred că s-a discutat atât cât trebuia despre ceea ce a făcut ea anul trecut - să nu uităm că a jucat două finale de Grand Slam (n.r. Wimbledon și US Open) la atât de puțin timp după ce a devenit mamă. Își dorește mereu să își îmbunătățească jocul, iar asta admir cel mai mult la ea.





Faptul că am devenit mamă m-a schimbat mult, nu doar din punct de vedere fizic, cât mai ales mental și emoțional. Pot spune că s-au schimbat puțin prioritățile. Înveți mai multe despre tine, începi să accepți altfel lucrurile și să devii mai răbdător. Cu siguranță că aceste lucruri ar putea să o ajute (n.r. pe Serena).







În plus, nu joacă la toate turneele, iar acest lucru o face să se poată concentra mai bine pe ceea ce are de făcut. Sunt sigură că Serena a venit aici pentru a câștiga, nu doar pentru a vedea Pariul alături de familie și de a face niște cumpărături" - Kim Clijsters.







*Interviul a fost intermediat de Eurosport România, celor cărora le mulțumim încă o dată.



Născută pe 8 iunie 1983, Kim este un fost număr unu mondial care a reușit de-a lungul carierei să câștige 41 de titluri WTA. Dintre acestea, patru sunt de Grand Slam (Australian Open 2011, US Open 2005, 2009 și 2010).

Până la a ridica deasupra capului primul trofeu de Grand Slam, belgianca a pierdut două finale (Roland Garros 2001, 2003). A câștigat din tenis $24.442.340.