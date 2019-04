WTA Stuttgart: Naomi Osaka, în sferturi după un meci de uzură cu Su-Wei Hsieh

Naomi Osaka, locul întâi în ierarhia mondială, s-a calificat joi în sferturile turneului Premier de la Stuttgart, după ce a trecut de incomoda Su-Wei Hsieh (24 WTA) în două seturi, scor 6-4, 6-3.







Partida nu a fost una ușoară pentru Osaka, cunoscut fiind jocul variat pe care îl poate afișa Su-Wei. Nipona a fost de multe ori incomodată de slice-urile adversarei, Hsieh fiind genul de jucătoare care practică un tenis atipic, ceva ce rar poate fi văzut în circuitul WTA (lovește cu ambele mâini și pe backhand, dar și pe forehand).







Un singur break a făcut diferența în primul set (6-4), scenariu care nu s-a mai repetat și în al doilea set (6-3, asiatica a câștigat de două ori contra serviciului). Naomi a reușit să iasă din unele momente mai dificile cu ajutorul serviciului, unul care a făcut diferența pe zgura rapidă de la Stuttgart. Meciul a durat o oră și 26 de minute.







În sferturi, Osaka o va întâlni pe Donna Vekic (25 WTA).







S-au disputat până acum în optimi:







Petra Kvitova (3) vs Greetje Minnen 6-1, 6-4

Naomi Osaka (1) vs Su-Wei Hsieh 6-4, 6-3

Daria Kasatkina vs Donna Vekic 1-6, 5-7

Anastasija Sevastova (7) vs Laura Siegemund 6-4, 6-3





Turneul de la Stuttgart face parte din categoria Premier, se dispută indoor în perioada 22-28 aprilie (pe zgură), are premii totale în valoare de $886.077, iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Primele trei favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Petra Kvitova și Karolina Pliskova. Campioana en-titre este Karolina Pliskova.