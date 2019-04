​VIDEO FedCup: Australia s-a calificat în finală după 26 de ani (3-2 vs Belarus) - Ashleigh Barty și Samantha Stosur au câștigat meciul de dublu

Echipa formată din Ashleigh Barty și Samantha Stosur s-a impus în fața cuplului Aryna Sabalenka/Victoria Azarenka, scor 7-5, 3-6, 6-2, pe Pat Rafter Arena din Brisbane, și a adus calificarea Australiei în finala FedCup după o pauză de 26 de ani.

The moment that sealed it for Australia \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA



What a performance from @ashbar96 & @bambamsam30 \uD83D\uDC4F#FedCup #AUSBLR pic.twitter.com/wKymhzAZ9g