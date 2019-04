FedCup, semifinale: Programul întâlnirii Australia vs Belarus - Samantha Stosur vs Aryna Sabalenka, meciul de deschidere

În al doilea meci de simplu de sâmbătă, pe Pat Rafter Arena, Ashleigh Barty (numărul 9 mondial) o va întâlni pe Victoria Azarenka (61 mondiale), partenera sa actuală de dublu şi dublă câştigătoare a turneului Australian Open (2012, 2013).



Australia vizează la prima sa finală după cea pierdută cu 0-3 în faţa Spaniei în 1993. Ultimul său trofeu în Fed Cup datează din 1974, când legendara jucătoare Evonne Goolagong a condus echipa la victorie în faţa selecţionatei Statelor Unite.



Belarus, care nu a câştigat niciodată competiţia, speră să se califice pentru a doua sa finală din ultimii trei ani, după cea pierdută în faţa SUA în 2017.



În cealaltă semifinală se înfruntă echipele Franţei şi României, la Rouen.



Programul meciurilor de la Brisbane:

Sâmbătă

Samantha Stosur (Australia) - Aryna Sabalenka (Belarus)

Ashleigh Barty (Australia) - Victoria Azarenka (Belarus)



Duminică

Ashleigh Barty (Australia) - Arina Sabalenka (Belarus)

Samantha Stosur (Australia) - Victoria Azarenka (Belarus)

Ashleigh Barty/Samantha Stosur (Australia) - Lidia Morozova/Vera Lapko (Belarus)



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE@SabalenkaA will lead Belarus out on Day One of the #FedCup semifinal against Australia's @bambamsam30! pic.twitter.com/XEbnt9XRuJ