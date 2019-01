WTA Hua Hin: Monica Niculescu, eliminată de Magda Linette în optimi - Meci de două ore și jumătate

Monica Niculescu (100 WTA) a părăsit turneul WTA de la Hua Hin (Thailanda) în faza optimilor, jucătoarea noastră fiind învinsă de Magda Linette (98 WTA) deși își adjudecase primul set (6-4). Poloneza le-a câștigat pe următoarele două (6-3, 6-2), iar victoria i-a revenit după două ore și 30 de minute.





Setul I





Monica a început meciul hotărâtă, iar slice-ul de forehand i-a dat mari bătăi de cap adversarei. La adăpostul acestei lovituri, Niculescu și-a putut construi punctele după cum și-a dorit, backhandul în forță făcând și el diferența în unele momente. Jucătoarea noastră s-a distanțat la 4-0, iar soarta primului set părea deja stabilită.



Pe fondul unei relaxări a Monicăi, Linette a câștigat primul game, iar apoi de la 1-5 a început o cursă de urmărire care părea să nu aibă nicio șansă de izbândă. Poloneza și-a câștigat serviciul în două rânduri, iar break-ul bifat a ajutat din plin la modificarea tabelei până la 5-4. După ce a cerut și sfaturile antrenorului Călin Ciorbagiu, Niculescu a închis manșa înainte ca aceasta să se complice: 6-4 (game alb pe propriul serviciu), după 47 de minute.







Set II



Imediat după ce a început setul al doilea cu un break, Monica a cerut un time-out medical (nu s-a simțit bine, i s-a luat inclusiv tensiunea). De acest moment a profitat poloneza, aceasta recuperându-și serviciul cedat mai devreme (1-1).







Magda a continuat pasajul bun, s-a distanțat la 4-2, iar apoi la 5-3. Sfătuită chiar de Călin Ciorbagiu (antrenorul ei) să nu mai stea atât de mult în schimburi de uzură, Niculescu a sfârșit prin a ceda setul al doilea, scor 6-3.







Setul III





Din păcate, jocul Monicăi a fost citit din ce în ce mai bine de Magda, iar poloneza și-a mai trecut în statistică încă un break. Linette a condus pe rând cu 3-1, 4-2, iar apoi s-a mai impus încă o dată contra serviciului (5-2). Nu a mai fost nimic de făcut pentru Niculescu, în pofida sfaturilor venite de la antrenorul său. După două ore și 30 de minute, Linette s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-2.







Pentru faza optimilor bifată în Thailanda, Monica Niculescu va primi 3.400 de dolari şi 30 de puncte WTA în clasamentul de simplu.







Program sferturi:



G. Muguruza (1) vs D. Yastremska

Y. Wang vs M. Linette

A. Tomljanovic (6) vs S. Zheng (4)

V. Golubovic vs T. Zidansek / J. Brady.