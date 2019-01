Australian Open: Novak Djokovic, victorie muncită cu Daniil Medvedev - Sârbul este în sferturi la Melbourne

Novak Djokovic nu a avut parte de un meci lejer împotriva lui Daniil Medvedev, rusul dovedindu-se un adevărat <perete> în calea mingilor trimise de Nole către terenul advers. Liderul mondial a avut nevoie de trei ore și 15 minute pentru a obține biletul care să-l ducă în sferturile de la Australian Open, scor 6-4, 6-7(6), 6-2, 6-3.





Nole și-ar fi dorit cu siguranță un meci scurt, cu mai puțină risipă de energie, însă Daniil a fost genul de jucător care să-l facă pe Djokovic să se simtă în multe momente ca și când ar juca în oglindă.







Medvedev a avut o armă importantă în primul serviciu (18 ași), a acoperit foarte bine terenul de pe baseline, a avut un rever stabil și care a găsit unghiuri foarte bune în cross. L-a obligat pe Nole să lovească o minge în plus și a reușit să-l țină pe teren pe liderul mondial trei ore și 15 minute.







Veștile bune pentru sârb ar fi acelea că Daniil a irosit mingi importante de break (meciul s-ar fi putut prelungi cu lejeritate) și că Nishikori (viitorul adversar al lui Nole în sferturi) a stat pe teren cinci ore și cinci minute în meciul cu Pablo Carreno Busta (Kei s-a impus cu 10-8 în tiebreak-ul decisivului).





Statistica partidei Djokovic vs Medvedev:





Ași: 6-18

Duble greșeli: 5-6

Puncte câștigate cu primul serviciu: 73%-70%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 50%-35%

Puncte de break câștigate: 39% (7/18) - 22% (2/9)

Puncte câștigate la fileu: 62% (26/42) - 54% (15/28)

Lovituri câștigătoare: 43-38

Erori neforțate: 50-49

Total puncte câștigate: 142-126

Durată meci: 3h 15 min.





Program sferturi:





Novak Djokovic (1) vs Kei Nishikori (8)

Milos Raonic (16) vs Lucas Pouille (28)

Roberto Bautista Agut (22) vs Stefanos Tsitsipas (14)

Rafael Nadal (2) vs Frances Tiafoe.