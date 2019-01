​LIVEText Simona Halep vs Venus Williams 3-2/ Break Simona!

3:2 Perfect serveste Venus la teu (15-0). Greseste apoi cu reverul, dupa o minge cu adancime a Simonei (15-15). Voleu minunat al americancei, 30-15. Dubla greseala (30-30). Inca o minge de break pentru Halep...(30-40). Backhand in cross superb, vine breakul! Halep conduce cu 3-2 si urmeaza la serviciu. Era cazul, deja prea multe sanse de break nevalorificate







2:2 Serviciu perfect la exterior (15-0). Venus ia devreme o minge, dar intalneste doar fileul (30-0). Se face rapid 40-0, inca un game bun de serviciu (pana acum) pentru Halep. Un duel in cross lung ii revine lui Venus (40-15). Pe o minge scurta a Simonei, Venus face diferenta cu o drepta inside-out (40-30). Serviciul o ajuta pe Halep, este 2-2







1:2 Inalta fiind, Venus nu poate fi lobata atat de usor (15-0). Multi romani in tribunele Margaret Court Arena. Cel mai intens schimb de pana acum ii revine Simonei: Venus tine pana acum foarte bine ritmul (15-30). Dubla greseala, doua mingi de break pentru Simona - sa speram ca va fructifica aceasta oportunitate (15-40). As al lui Venus, a mai ramas o sansa. Simona schimba pe lung de linie, dar a fost neinspirata - egalitate. Backhand perfect in lung de linie, ce executie din partea lui Venus! Williams isi salveaza serviciul de la 15-40, deja trei mingi de break ratate de Halep in total pana acum in partida...E nevoie de mai multa concentrare, sunt sanse importante care au trecut deja pe langa Simona







1:1 Simona face pasul la fileu si inchide punctul cu un voleu drive (15-0). Venus sta in fata pe serviciul doi, dar loveste inghesuit (30-0). Americanca scapa un rever mult in afara terenului: 40-0. Game la zero, Simona a servit foarte bine







0:1 Partida a inceput cu Venus la serviciu. Backhand castigator al lui Venus (15-0). Tinand cont de diferenta de varsta, ar fi normal ca Venus sa incerce sa scurteze punctele. Americanca face pasul la fileu si castiga schimbul (30-0). Apare si prima eroare nefortata a lui Venus (30-15). Agresiva la retur, Simona inchide apoi punctul cu o dreapta inside-in: 30-30. 40-30, dupa ce un rever se opreste in fileu. Egalitate, rever in lung de linie de exceptie din partea Simonei. Minge de break, banda fileului nu a tinut cu Venus, moment bun pentru Halep. Venus are adancime in executie, iar Simona rateaza prima minge de break a partidei. Din extensie, Halep gaseste doar fileu: avantaj Venus. Rever in lung de linie impecabil: Venus conduce cu 1-0







Simona are un bandaj pe coapsa stanga, vom vedea in ce masura este o problema serioasa sau nu...







Mai e putin timp pana la startul partidei din turul trei de la Melbourne







Simona si Venus si-au facut aparitia in arena, urmeaza incalzirea







Cele doua jucatoare se apropie de intrarea pe Margaret Court Arena







Simona Halep se afla deja pe unul din holurile de la Margaret Court Arena, acolo unde face exercitii de incalzire alaturi de Teo Cercel...





De acum e oficial: dacă va trece de Venus Williams, pentru Simona Halep va urma un duel tot în familie, jucătoarea noastră găsind-o deja în optimi pe Serena Williams. Sigur, până acolo liderul mondial are de muncă, Venus fiind o jucătoare cu mare experiență și cu un tenis de mare calitate. Simona Halep vs Venus Williams (turul trei de la Australian Open) este în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro de la ora 10:00.