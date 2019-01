VIDEO Alex De Minaur, campion la el acasă/ Victorie la Sydney în fața lui Andreas Seppi

Alex De Minaur (29 ATP) a câștigat turneul de la Sydney, orașul său natal, după ce l-a învins în finală pe italianul Andreas Seppi (37 ATP), scor 7-5, 7-6(5). Australianul a avut nevoie de două ore și șase minute pentru a câștiga primul titlu din carieră.

