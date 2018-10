Angelique Kerber va fi antrenată de Andre Wiesler pentru Turneul Campioanelor

​





Wiesler este un membru vechi al staff-ului nemţoaicei şi are ca sarcină să o ajute pe aceasta să câştige turneul din perioada 21-28 octombrie la care participă primele opt jucătoare din lume.





''Sezonul este lung, dar nu-mi lipseşte motivaţia pentru Turneul Campioanelor. Am mereu ca scop participarea la final de an la Turneul Campioanelor, unde vreau să dau tot ce am mai bun în mine'', a spus Kerber.





se menţiona într-un comunicat. Marţi, staff-ul jucătoarei a anunţat că aceasta renunţă la antrenorul belgian Wim Fissette. "În ciuda succesului colaborării de la începutul sezonului, această etapă este necesară din cauza punctelor de vedere diferite privind orientarea viitoare a carierei lui Kerber",





Fost antrenor al belgiencei Kim Clijsters (2009-2011), al Simonei Halep (2014) sau al Victoriei Azarenka (2015-2016), Wim Fissette a început colaborarea cu Kerber în noiembrie 2017, înlocuindu-l pe Torben Beltz.