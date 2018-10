Live Text Mihaela Buzărnescu - Aliaksandra Sasnovich 1-4

O rama trimite mingea in tribune, este 15-0 pentru Mihaela. Inca o rama, se face 30-0 pentru Buzarnescu. Cu terenul liber, Miki trimite putin in afara terenului, nu a fost o idee buna sa caute linia...Apare inca o dubla greseala, este 30-30. Pana in acest moment, serviciul a tras-o in jos pe jucatoarea noastra. Si-a pierdut in perioada de inactivitate ritmul la aceasta lovitura...Inca o dubla (a cincea), minge de 5-1 pentru Sasnovich. Egalitate, Miki a rezistat perfect intr-un schimb cu mingi puternice (40-40).







1:4 Inca o data banda fileului o ajuta pe Sasnovich, 15-0. Urcata la fielu, Sasnovich inchide punctul cu un smash sigur (30-0). Returul face diferenta, Mihaela castiga primul punct din acest game. 40-15, Sasnovich continua sa serveasca destul de bine. Vine si un as, este 4-1 pentru sportiva din Belarus







Procentaj slab pe primul serviciu pentru Mihaela, iar acest lucru se vede pe tabela de marcaj







1:3 Mihaela incepe game-ul cu o dubla greseala (a treia de pana acum). Urmeaza o eroare cu reverul - se vede in continuare lipsa meciurilor oficiale (0-30). Banda fileului nu o ajuta, este 0-40. Din pacate, serviciul nu a ajutat-o pana acum pe Mihaela - o face insa Sasnovich cu o eroare nefortata (15-40). Din pacate, inca o eroare, iar tabela se modifica in dreptul sportivei din Belarus







1:2 Lob defensiv bun al Mihaelei, punctul ii revine (0-15). Sasnovich revine gratie primului serviciu (15-15). Retur prea lung al Mihaelei, se face 30-15. Egalitate: forehand superb al jucatoarei noastre - minge a fost pe tusa. Din pacate, Buzarnescu nu gaseste terenul la un passing ce parea nu foarte dificil (40-30). Revine insa cu un retur direct castigator: forehand in lung de linie care prinde terenul (40-40). Sasnovich este cel putin din moment cu un as la teu. Voleu bun al Mihaelei, inca o data egalitate. Inca un retur direct castigator al Mihaelei, de aceasta data cu reverul in cross scurt. Egalitate, a doua minge de break salvata de Sasnovich. Dubla greseala, prima a jucatoarei din Belarus - a treia minge de break pentru Buzarnescu. A treia oara a fost cu noroc, Mihaela face rebreak-ul, scorul este 2-1 pentru Sasnovich







0:2 Mihaela are nevoie de un game de serviciu bun, care sa ii dea incredere. Reverul produce inca o eroare nefortata. Venita la fileu, Miki este pasata de adversara, dupa ce scurta ei a fost una destul de inalta (0-30). Trei mingi de break dupa ce o dreapta in lung de linie prinde terenul (0-40). Rever bun al Mihaelei, da semne ca ar fi trecut peste problemele fizice. Ramane insa sa inceapa sa simta din nou mingea. 30-40, dupa ce Miki a stat foarte bine intr-un raliu mai lung. Backhand minunat in cross scurt, Buzarnescu a salvat cele trei mingi de break, este 40-40. Dubla greseala, egalitate. Un game foarte lung, sa speram ca Miki va iesi cu bine din acest moment. Inca o dubla greseala, a patra minge de break pentru Sasnovich. Pana la urma, se face 2-0 pentru jucatoare din Belarus, dupa un voleu drive castigator







Invingatoarea acestei partide va juca in turul urmator cu Kiki Bertens (favorita 4)







0:1 Meciul a inceput cu Aliaksandra Sasnovich la serviciu. Un prim backhand in fileu al Mihaelei (15-0). Buzarnescu ajunge foarte bine la o scurta, iar apoi o paseaza pe adversara (15-15). Aliaksandra face pasul in teren, pune mult efect intr-o dreapta inside-in si egaleaza la 30. Game echilibrat. Scoasa mult in exterior de kick-ul adversarei, Miki returneaza in fileu (40-30). Cu un serviciu bun in spate, Sasnovich trece in dreptul ei primul game al partidei







În urmă cu doar două săptămâni, Mihaela Buzărnescu (25 WTA) revenea în circuitul WTA (după accidentarea suferită la Rogers Cup, pe 8 august) într-un meci de simplu pierdut tocmai împotriva jucătoarei Aliaksandra Sasnovich (3-6, 1-6). La debutul în turneul de la Moscova (Kremlin Cup), Miki va da tot peste sportiva din Belarus (31 WTA). Partida este în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





"VTB Kremlin Cup" se dispută la Moscova, în perioada 15-20 octombrie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de $932.866, iar start pe tabloul principal s-au găsit 32 de jucătoare. Face parte din categoria "Premier", iar ultima câștigătoare este Julia Goerges (în 2017). Simona Halep a câștigat competiția în 2013.