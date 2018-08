Simona Halep, relaxată şi pregătită de US Open: Mă simt din nou puternică

Vedetele tenisului au participat, vineri, pe noua arenă Louis Armstrong, la întâlniri cu mass-media prezentă la US Open. Între acestea, Simona Halep, locul I WTA, a declarat că este relaxată şi pregătită să înceapă turneul de grand slam, ultimul al anului, potrivit news.ro.



"Bineînţeles, a fost o vară dificilă, dar a fost una bună. Nu iau decât lucrurile pozitive. Am avut multe meciuri, meciuri bune. Am fost obosită un pic la final. Am avut câteva zile dificile după finala de la Cincinnati, dar acum sunt recuperată. Mă simt din nou puternică. Când am meciuri, mă simt mai încrezătoare. Fără meciuri, nu simt acea securitate, chiar dacă mă antrenez mult, aşa că sunt într-o bună poziţie", a spus românca.

Halep afirmă că este mult mai relaxată şi mai încrezătoare după ce a câştigat titlul la French Open.

"S-a schimbat ceva înăuntrul meu. Sunt mult mai relaxată. Mă simt recunoscătoare pentru tot ce am realizat. Acestea două erau visurile mele, să fiu numărul 1 mondial şi să câştig un grand slam. Am spus întotdeauna că fără un grand slam nu eşti un adevărat număr 1. După French Open, am început să cred că sunt un adevărat număr 1. Cred că mă face mai încrezătoare, mai relaxată. Am dorinţe diferite acum, când sunt pe teren. Mă bucur mai mult. Nu simt niciun fel de presiune pentru că îmi place să fiu în această poziţie. Cel mai bun lucru este că sunt aici", a declarat Halep.

Un sentiment plăcut pentru ea este în momentul în care este anunţată, înaintea partidelor, ca numărul 1 mondial şi câştigătoare a turneului de la Roland Garros.

"Când îl aud pe cel care prezintă jucătoarele este foarte special şi foarte frumos. Publicul este întotdeauna bucuros. Consider asta ca fiind poate cel mai bun lucru din carieră, cel mai mare sentiment pe care l-am avut vreodată. Pot să spun că m-am obişnuit, am câteva luni acolo (n.r. - în fruntea clasamentului WTA). Dar când începi meciul, uiţi că eşti numărul 1 şi că ai toate acele titluri. Ai doar o luptă în faţa ta şi trebuie să lupţi, ceea ce fac", a precizat sportiva din Constanţa.

Halep va începe US Open, luni, împotriva jucătoarei Kaia Kanepi din Estonia. Ea spune că nu poate fi mai rău ca anul trecut, când a pierdut în prima manşă, în faţa rusoaicei Maria Şarapova (scor 4-6, 6-4, 3-6).

"Am pierdut în primul tur, aşa că nu poate fi mai rău de atât. Mă simt încrezătoare, ştiu că am jocul să o înving (n.r. - pe Kanepi), dar este foarte periculoasă. Vreau doar să fiu pregătită pentru meci şi să dau totul. Darren mi-a spus că este o parte dificilă (n.r. - de tablu). Cred că e suficient", a mai spus Halep.

Simona Halep, locul I WTA, va evolua cu jucătoarea Kaia Kanepi din Estonia, locul 33 WTA, în primul tur al US Open, ultimul grand slam al anului.

Kanepi, 33 de ani, a mai jucat o dată cu Halep, în 2014, în optimi, în Qatar, când românca s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (6).

Dacă va trece de sportiva estonă, liderul WTA va juca împotriva jucătoarei Dalila Jakupovici din Serbia, locul 93 WTA, sau împotriva unei sportive venite din calificări.

Rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 27 WTA - turul al treilea, americancele Serena, locul 26 WTA şi Venus Williams, locul 16 WTA - una dintre ele în optimi, spaniola Garbine Muguruza, locul 12 WTA, sau Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA - în sferturi, ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA, sau o altă americancă, Sloane Stephens, locul 3 WTA, îi pot ieşi în cale Simonei Halep până în semifinale.