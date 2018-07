Wimbledon: Alexandra Dulgheru și Sorana Cîrstea, braț la braț în turul doi la Grand Slam-ul londonez

Semifinalistă anul trecut la Londra și una din jucătoarele cu o evoluție bună pe iarbă, Magdalena Rybarikova nu și-a putut etala jocul, Sorana Cîrstea reușind să îi demonteze piesă cu piesă planul tactic. Jucătoarea noastră a avut câștig de cauză în două seturi (7-5, 6-3), iar calificarea în turul doi de la Wimbledon a venit într-o oră și 29 de minute. În aceeași fază a competiției se află și Alexandra Dulgheru: 6-4, 1-6, 6-2, cu Kristyna Pliskova.







De știut:

Cîrstea și Dulgheru vor primi câte 63.000 de lire sterline şi câte 70 de puncte în clasamentul WTA de simplu pentru calificarea în turul al doilea. În următorul meci, Cîrstea va evolua cu Evghenia Rodina (Rusia, 120 WTA). În faza următoare, Dulgheru se va duela cu Venus Williams (SUA, 9 WTA).

Sorana Cîrstea și Alexandra Dulgheru, în turul doi la Wimbledon. Mai jos ai Livescore de la meciurile lor:







Dulgheru: Alexandra lupta incredibil pentru fiecare minge, iar dupa o dubla greseala a adversarei are prima minge de meci. Venita la fileu, Alexandra o paseaza superb pe adversara, iar victoria ii revine. Dulgheru este in turul doi la Wimbledon (6-4, 1-6, 6-2 cu Kristyna Pliskova)







Dulgheru: Alexandra ramane concentrata, o plimba pe adversara, iar acum se afla la un singur game distanta de o victorie importanta (5-2 pentru Dulgheru)







Dulgheru: Kristyna isi face serviciul si se apropie la 2-4 pe tabela, va urma un game foarte important pentru jucatoarea noastra...







Dulgheru: Game la zero castigat la serviciu de Alexandra, este 4-1 in favoarea jucatoarei noastre







Cirstea: Sigura la serviciu, Sorana nu slabeste ritmul, are doua mingi de meci (40-15). Profita chiar de prima sansa, iar meciul se incheie cu victoria Soranei (7-5, 6-3). Partida de pe terenul 11 a durat o ora si 29 de minute







Dulgheru: Dubla greseala, iar apoi o eroare cu forehand-ul. Pliskova este intr-o situatie foarte grea, iar Alexandra poate profita si face break-ul. Da, apare break-ul, Alexandra conduce acum cu 3-1 in decisiv







Cirstea: Magdalena face si o dubla greseala, iar apoi rateaza usor in unele situatii. Sorana simte momentul bun, preseaza cu forehandul si face break-ul. Jucatoarea noastra se duce la 5-3 si va servi pentru calificarea in turul al doilea de la Wimbledon...







Dulgheru: Situatie foarte grea pentru Alexandra - este condusa cu 40-15, insa reuseste cumva sa revina, ajutata si de unele erori ale adversarei. Dulgheru respira usurata, si-a castigat serviciul si conduce acum cu 2-1 in setul decisiv...







Cirstea: Game cu o incarcare mare de dramatism, Sorana salveaza o minge de break, loveste foarte bine cu forehandul si isi castiga game-ul de serviciu. Cirstea conduce cu 4-3 in setul al doilea







Dulgheru: Kristyna serveste in ritmul ei normal, iar tabela ii este prieten (40-15). Cu toate ca pierde urmatorul punct, Pliskova isi castiga serviciul. Este 1-1 in setul decisiv







Cirstea: Game fara complicatii pentru Magdalena. Slovaca a fost sigura la serviciu, s-a deplasat bine, iar egalitatea a fost restabilita (3-3)







Dulgheru: Alexandra opreste seria castigatoare a adversarei, isi castiga serviciul si conduce cu 1-0 in setul decisiv.







Cirstea: Sorana iese din impas gratie unui forehand plat, plesnit in cross lung: a revenit de la 15-40. Cirstea isi castiga game-ul de servicii cu mari emotii, revine in avantaj pe tabela (2-1)







Dulgheru: Alexandra nu poate face nimic contra serviciului puternic al adversarei, iar sportiva din Cehia se impune cu 6-1 si trimite meciul in decisiv







Cirstea: Sorana salveaza trei mingi de break, ramane in game, insa pana la urma isi cedeaza serviciul. Rybarikova a fost mai inspirata in momentele importante si a bifat rebreak-ul (este 2-1 pentru Cirstea)







Dulgheru: Din pacate, Alexandra isi pierde usor busola, cedeaza inca un game de serviciu, iar Pliskova conduce acum cu 5-1 si va servi pentru a trimite disputa intr-un set decisiv







Dulgheru: Desi game-ul a fost unul echilibrat si a stat bine la retur, Alexandra a cedat pana la urma din zona defensivei, iar Pliskova are acum un avantaj de 4-1 in setul al doilea





Cirstea: Sorana revine de la 40-15 pentru adversara, joaca cu multa energie in picioare si reuseste sa doboare defensiva slovacei si sa faca break-ul. In acest moment, Cirstea conduce cu 2-0 in setul al doilea







Dulgheru: Alexandra a condus cu 40-15, insa nu a putut inchide game-ul. A cedat usor initiativa, iar apoi urmatoarele puncte la rand. Jucatoarea din Cehia a avut sansa de break, insa pana la urma Dulgheru a aparut pe tabela in setul al doilea (3-1 pentru Kristyna)







Cirstea: Sorana traverseaza un moment foarte bun: se misca bine, are incredere, o preseaza constant pe adversara. Urmeaza insa si erorile, ii ramane insa o minge de game (40-30). Cirstea inchide game-ul inainte ca el sa se complice, jucatoarea noastra conduce cu 1-0 in mansa a doua







Dulgheru: Din pacate, de la 40-30 in favoarea ei, Alexandra nu isi mai gaseste ritmul, pierde urmatoarele puncte consecutive si isi cedeaza serviciul (2-0). Lucrurile nu se schimba nici in urmatorul game: Pliskova ajunge la sase asi, iar acum conduce cu 3-0 in setul al doilea (cu un singur break insa)







Cirstea: Magdalena simte presiunea, face erori pe care pana acum nu le-a facut, egalitate la 30. Din pacate, un rever inghesuit (lovit prea aproape de corp) al Soranei se duce in afara terenului (40-30). Atitudinea Soranei este una pozitiva insa: ataca inca o data cu dreapta, este jucatoarea mai agresiva in aceste momente - egalitate la 40. Dupa 49 de minute, Cirstea castiga setul cu 7-5. Condusa cu 5-3, Sorana a castigat urmatoarele patru game-uri si implicit setul...







Dulgheru: Pliskova se duce rapid la 40-0, Alexandra revine si castiga urmatoarele doua mingi, insa game-ul ii revine jucatoarei din Cehia (1-0 pentru ea in debutul setului al doilea)







Cirstea: Sorana continua sa trimita puternic, cu advancime, iar Magadalena arata primele semne de frustrare. Cirstea trece in avantaj pe tabela (6-5), dupa ce tot setul a "alergat" in urma adverarei...







Cirstea: Rybarikova nu mai este la fel de sigura la serviciu, iar Sorana loveste naprasnic cu forehand-ul. Cirstea profita de mingea de break (30-40), iar setul este trimis in prelungiri la ultima strigare...







Dulgheru: Presiune mare pusa de Alexandra pe defensiva adversarei, Kristyna face erori fortate pe banda rulanta (40-15). Dulgheru pierdut urmatorul punct, dar inchide setul la momentul oportun: 6-4 dupa 38 de minute







Dulgheru: Game de control pentru Pliskova: se impune la zero, toata presiunea este acum pe umerii Alexandrei (va servi pentru a castiga primul set: conduce cu 5-4)







Cirstea: Sorana continua sa produca multe erori, umerii par putin mai cazuti, limbajul corpului nu este neaparat cel mai fericit. Revine insa de la 0-30 si isi face serviciul. 5-4, iar slovaca va servi pentru a castiga prima mansa







Dulgheru: Game dificil, cu echilibru mult, in cele din urma Alexandra profita de avantajul serviciului si castiga un game foarte important. Este la o singura lungime distanta de castigarea primului set (5-3). Dupa 33 de minute, Pliskova va servi pentru a ramane in primul set





Cirstea: Inghesuita de serviciile adversarei, Sorana loveste rau, departe de teren, este momentul in care slovaca este jucatoarea mai buna (40-15). Serviciu perfect la exterior, iar Magdalena se duce la 5-3 pe tabela in primul set







Dulgheru: Trei erori fortate din partea Alexandrei si o dreapta castigatoare a adversarei - game alb pentru Pliskova (4-3 pentru Dulgheru)







Cirstea: Sorana face primul game rau pe propriul serviciu: se grabeste, forteaza si atunci cand nu este cazul, iar Magdalena face primul break al partidei. Cirstea si-a pierdut serviciul la zero, iar acum slovaca devine favorita la castigarea primului set...







Dulgheru: Game la zero pentru jucatoarea noastra, Alexandra s-a desprins din nou pe tabela, este 4-2 in favoarea ei in primul set. Procentaje superioare pentru Alexandra la serviciu (atat pe primul, cat si pe al doilea)







Cirstea: Magdalena nu ofera spatii prea multe atunci cand serveste, iar acest lucru se vede si pe tabela: este 3-3. Cele doua au fost de "neatins" la serviciu





Dulgheru: Pliskova nu lasa foarte multe sanse la retur pentru Alexandra, game castigat la 15. Este 3-2 acum pentru Dulgheru







Cirstea: Sorana este in continuare sigura la serviciu, profita de momentele in care poate sa atace si o face bine: ce forehand apasat are, cat de mult se simte forta pe iarba. Cirstea conduce cu 3-2







Dulgheru: Alexandra este prima din acest meci care isi castiga serviciul. Nu a fost insa deloc un game usor, a fost nevoita sa salveze o minge de break. S-a distantat acum pe tabela, este 3-1 pentru Dulgheru







Cirstea: Magdalena isi face bine miscarea la serviciu, trimite cu mult kick, iar apoi continua cu un forehand care deschide foarte bine terenul (40-15). Slovaca isi castiga game-ul de serviciu, fara break-uri pana acum pe terenul 11







Dulgheru: Pliskova a condus cu 40-15, a servit foarte bine, insa luptatoarea Alexandra s-a agatat de fiecare minge si a reusit sa preia avantajul pe tabela dupa trei mingi castigate la rand. A venit break-ul, iar pana acum niciuna din jucatoare nu si-a castigat serviciul: este 2-1 pentru Dulgheru







Dulgheru: Din pacate, Alexandra nu profita de break-ul de mai devreme, iar Pliskova egaleaza la 1.







Cirstea: Rybarikova face pasul in teren, loveste bine cu forehandul, iar Sorana este tot mai departe de baseline. O ajuta si fileul pe sportiva din Slovacia: a doua minge de break. Sorana salveaza ambele sanse de break, iar apoi vine in avantaj pe tabela dupa o scurta minunata. Reverul in lung de linie ii aduce game-ul jucatoarei noastre, Cirstea conduce cu 2-1 dupa 13 minute







Dulgheru: Un prim game interminabil intre Alexandra si Kristyna Pliskova. Dupa multe mingi disputate la egal-avantaj, Dulgheru a reusit break-ul (1-0 pentru Alexandra)







Cirstea: Desi a avut o minge de break, Sorana nu a putut face pasul spre primul break al partidei. Magdalena a revenit cu ajutorul serviciului cu mult efect (1-1)







Cirstea: Dupa doua minute, Sorana isi castiga serviciul. Debutul de meci a fost bun, un prim game cu lovituri apasate, defensiva Magdalenei nu a avut nicio sansa (game la zero). 1-0 pentru Cirstea







Meciuri grele pentru jucatoarele noastre: Rybarikova si Kristyna Pliskova sunt doua jucatoare bune pe iarba (Magdalena se poata lauda chiar cu o semifinala la Londra, la editia de anul trecut)







Alexandra si Sorana se afla la incalzire







Terenuri impecabile la Wimbledon in prima zi de concurs, verdele domina din plin







Alexandra Dulgheru (141 WTA) vs Kristyna Pliskova (77 WTA) / primul meci de pe Terenul 6, începe la ora 13:30 (ora României)