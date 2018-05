Simona Halep, după eliminarea de la Madrid: "Nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar poate că ea nu m-a lăsat să fac asta"

"Meciul a fost la fel ca celelale, dar acum ea a fost cea care a câștigat. A jucat foarte bine, parcă avea contract cu liniile și fileul. Îi acord tot creditul, s-a mișcat foarte bine, a lovit bine și a servit la fel de bine. Eu cred că nu am evoluat atât de rău, însă am greșit în momentele importante și de aceea jocul a mers în direcția impusă de ea. Nu sunt foarte dezamăgită de această partida, Karolina merita să câștige, a jucat mai bine, așa că acum aștept următoarea partidă.





Aş fi putut să schimb nişte lucruri, în timpul meciului. A venit şi Darren să îmi explice, dar nu am fost capabilă de acest lucru astăzi. Data viitoare, cu siguranţă va fi mai bine. Am încercat, dar nu a mers.









Pentru parcursul de la Madrid, Halep va fi recompensată cu un premiu de 149.390 de euro şi cu 215 puncte WTA.





În ciuda eliminarii de la Madrid, Halep va rămâne pe prima pozitie in clasamentul WTA, însă avantajul faţă de daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA) va fi de doar 425 de puncte.





Pentru Simona, va urma turneul de categorie Premier 5 de la Roma, competiţie ce se va desfăşura între 14-20 mai, la Foro Italico. La ediția de anul trecut, Halep a ajuns până în finală, fiind învinsă de Elina Svitolina (scor 4-6, 7-5, 6-1).





Nu am fost nervoasă. Am avut mai multă presiune decât ea, da, dar la nivelul asta trebuie să știi să joci sub presiune, așa că nu m-am simțit rău din cauza asta. Nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar poate că ea nu m-a lăsat să fac asta. A fost foarte bună astăzi. Nu sunt supărată, am câștigat de două ori aici, la Madrid. Iau lucrurile bune din această partida și mă pregătesc pentru Roma",