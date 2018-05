​Live Text Simona Halep vs Karolina Pliskova 4-6, 3-4

2:4 Condusa cu 30-0 pe propriul seviciu, Pliskova a revenit si a castigat patru puncte consecutive, fiind ajutata si de banda fileului la unul dintre ele







2:3 Simona raspunde tot cu un game alb, dupa ce a reusit sa serveasca foarte bine







1:3 Un nou game alb reusit de Pliskova, iar situatia se complica tot mai mult pentru liderul mondial







1:2 Dupa o lovitura castigatoare, Pliskova trimite cu reverul in afara terenului (15-30). Halep loveste superb din alergare cu dreapta (30-30). Vine prima minge de break a cehoaicei din acest set, iar Halep cedeaza







1:0 Simona revine de la 15-30 si isi face serviciul in debutul setului doi







4:6 Karolina Pliskova inchide primul set cu un nou game alb, al treilea consecutiv pe propriul servicu, dupa 37 de minute de joc.







Halep cere interventia lui Darren Cahill. Australianul a sfatuit-o sa nu mai caute permanent lovitura decisiva si sa aiba mai multa rabdare.







4:5 Pliskova pune presiune pe serviciul doi al liderului mondial, iar Halep greseste (40-40). A doua dubla greseala comisa de Halep: minge de set pentru Pliskova. Functioneaza reverul Simonei de data aceasta, egalitate. O noua minge trimisa in afara terneului de jucatoarea noastra, a doua minge de break. Halep o salveaza si pe aceasta gratie serviciului, o noua egalitate. Retur in fileu al Karolinei, iar game-ul trece in contul Simonei







3:5 O noua eroare cu forehandul a Simonei (a zecea greseala nefortata de pana acum), 30-0. Pe propriul serviciu, Pliskova nu ii da nicio sansa liderului mondial (40-0). Inca un serviciu perfect al Karolinei, Simona nu poate returna. Se face 5-3 pentru jucatoarea din Cehia







3:4 Halep cauta sa schimbe directia in lungul liniei, dar mingea se opreste in fileu (15-40). Minge de break pentru Karolina. Returul cehoaicei este imparabil







3:3 Simona cauta sa o tina pe Pliskova departe de linia de fund a tereului, insa scapa mingea in afara terenului (0-15). Serviciu perfect al cehoaicei, care o lasa fara replica pe jucatoarea noastra (0-40). Simona vine la fileu, insa e pedepsita de Pliskova. Game alb reusit de favorita numarul sase de la Madrid







3:2 Primul punct al Simonei din acest game, dupa un forehand pe contre-pied (15-30). Lung de linie superb, egalitate (30-30). Pliskova sta bine in schimburile lungi, insa Simona variaza foarte bine loviturile si punctul ii revine (40-30). Returul Karolinei se duce in afara terenului, iar Halep trece din nou in avantaj. Game de moral pentru jucatoarea noastra, care a revenit de la 0-30







2:2 Serviciu foarte bun al Karolinei, Halep trimite in afara terenului. Greseste cu forehandul Simona, insa pune presiune si Pliskova nu poate trece mingea peste fileu (15-30). Voleu superb al cehoaicei din apropierea fileului (15-40). Game-ul se incheie cu o noua eroare nefortata a liderului mondial, iar Pliskova egaleaza situatia pe tabela





2:1 Halep comite a doua eroare nefortata din acest game, trimitand mingea in fileu (15-30). Vine si prima dubla greseala a Simonei, doua mingi de re-break. Pliskova sta bine pe picioare, pune presiune cu forehandul, iar Halep ia inca o data la tina fileul







2:0 Simona pune prea multa forta intr-o lovitura, iar minge iese in afara terenului (0-15). Simona sta foarte bine in defensiva, ajunge la minge pe linie a Karolinei, iar apoi trimite perfect in cross. Pliskova returneaza in fileu (0-30). Vine si primul punct al cehoaicei, insa Halep face rost de prima minge de break. Simona isi plimba foarte bine adversara, iar defensiva acesteia cedeaza





​1:0 Partida a inceput cu Halep la serviciu. Simona schimba foarte bine cu drepta in lungul linie si returul Karolinei se opreste in fileu. Cehoaica este ajutata de banda fileului, Halep nu mai poate face nimic (30-15). Plikova trimite prea lung cu forehandul, iar primul game ar meciului ii revine liderului mondial





Aurelie Tourte este arbitrul din scaun al partidei de pe arena "Manolo Santana"







Halep si Pliskova au iesit la incalzire







Simona Halep a anunțat că înainte de Wimbledon (2-15 iulie) va juca, la fel ca și anul trecut, la turneul de la Eastbourne (22-30 iunie, se dispută pe iarbă). La competiția de categorie Premier se va afla și daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA. La ediția de anul trecut, Halep a fost învinsă în sferturi de Wozniacki, scor 5-7, 6-4, 6-1.







Caroline Garcia (favorită 7) este prima semifinalistă de la Madrid, franțuzoaica trecând de Carla Suarez-Navarro (Spania, 25 WTA), scor 6-2, 6-3, după o oră și 19 minute de joc.







Simona Halep (1 WTA) și Karolina Pliskova (6 WTA) se vor duela astăzi în cadrul turneului Premier Mandatory de la Madrid, miza fiind calificarea în semifinalele competiției. Singurul meci disputat pe zgură de cele două jucătoare a avut loc în 2017, în semifinalele de la Roland Garros (a fost 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep). Confruntarea de pe arena "Manolo Santana" va începe după ora 15:00, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și Live Text pe HotNews.ro.





Învingătoarea dintre Halep si Pliskova o va întâlni în semifinale pe câștigătoarea meciului dintre Daria Kasatkina și Petra Kvitova.









2018, Australian Open (sferturi): 6-3, 6-2 pentru Halep

2017, Roland Garros (semifinale): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep

2016, Montreal (optimi): 6-3, 6-3 pentru Halep

2016, FedCup, Cluj-Napoca: 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova

2016, Sydney (sferturi): 6-4, 7-5 pentru Halep

2015, Indian Wells (optimi): 6-4, 6-4 pentru Halep

2015, Dubai (finală): 6-4, 7-6(4) pentru Halep.



Simona Halep

Turul I: 6-1, 6-0 cu

Turul II: 6-0, 6-3 cu

Optimi: 6-1, 6-4 cu



Karolina Pliskova

Turul I: 6-4, 6-2 cu Elena Vesnina (Rusia, 43 WTA), după o oră și 28 de minute

Turul II: 6-2, 1-6, 7-5 cu Viktoria Azarenka (Belarus, 98 WTA), după două ore și 8 minute

Optimi: 6-2, 6-3 cu Sloane Stephens (SUA, 9 WTA), după o oră și 5 minute



Simona Halep vs Karolina Pliskova:



Vârsta: 26-26

Locul nașterii: Constanța - Louny, Cehia

Înălțime: 1,68 metri - 1,86 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 25/4 vs 23/7

Victorii/înfrângeri în carieră: 429/190 vs 449/256

Titluri în 2018: 1-1 (Shenzhen vs Stuttgart)

Titluri în carieră: 16-10

Bani câștigați în 2018: $2,260,298 vs $950,730

Bani câștigați din tenis: $22,996,313 vs $11,786,121

Locul în clasamentul WTA: 1-6

Cea mai bună clasare din carieră: 1-1 (2017)



Maria Sharapova - Kiki Bertens/ după ora 15:30

14-Daria Kasatkina - 10-Petra Kvitova/ după ora 21:30