Rafael Nadal despre jocul său pe zgură: "Nu cred că adversarilor le este frică de mine"

"Din primele minute am realizat cum aș putea să-l fac să . Când am simțit că pot prelua controlul, am făcut-o imediat, nu este loc pentru îndoieli (s-a impus cu 6-2, 6-1)" -"Nu cred că adversarilor le este frică de mine. Ceea ce te face să câștigi este să joci bine, iar în acel moment adversarii au mai mult respect pentru tine. Acesta cred că este mersul în circuit. Obiectivul meu? Să joc bine, la acest nivel ridicat" -"Dacă ar fi să compar evoluția mea de acum și cea de în urmă cu niște ani, aș putea doar să adaug următoarele: înainte jucam cu mingi mai înalte (n.r. ajutat din plin de topspinul său incredibil) decât restul jucătorilor din circuit. Acum caut mai mult unghiurile, să terenul" -"În cel mai bun scenariu posibil, ar putea fi 11 (n.r. Monte Carlo, Barcelona și Roland Garros), dar acest lucru nu poate fi prevăzut. Sunt mulți factori la mijloc, trebuie să fii pregătit pentru orice dificultate. Este partea sezonului în care pur și simplu nu poți să te oprești (n.r. face referire la sezonul de zgură, preferatul său din întreg sezonul)" -"Îmi voi lua două zile de pauză, iar miercuri voi reveni la antrenamente, nu are cum să fie altfel. Trebuie să mă bucur de aceste momente pentru că sunt unice și mai știu că nu voi trăi veșnic. Să nu uităm că vin după o perioadă grea, dupa accidentare. Nu am jucat preț de mai multe luni, iar asta face victoria (n.r. de la Monte Carlo și Barcelona) și mai specială", a conchisÎn următoarea perioadă, Rafa va participa la Masters-ul de la Madrid (acolo unde este campionul en-titre), la Masters-ul de la Roma (unde are de apărat un sfert de finală - a fost învins de Dominic Thiem) și la Roland Garros (acolo unde va încerca să mai scrie o pagină de istorie și să cucerească al 11-lea titlu de la Paris).Rafa a ajuns la 19 victorii consecutive pe zgură și la 46 de seturi câștigate fără să cedeze vreunul.1 Jimmy Connors 1092 Roger Federer 973 Ivan Lendl 944 Rafael Nadal, John McEnroe 77.Rafa a depășit borna celor 400 de victorii pe zgură (are deja 401), intrând astfel într-un grup select alături de Guillermo Villas (659), Manuel Orantes (502) și Thomas Muster (422). Procentajul de victorie al ibericului pe "terre battue" este de 92%...