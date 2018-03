Directorul turneului de la Miami, dupa ce s-a stabilit ca Serena Williams va juca in primul tur cu Osaka: "Regulile ar trebui sa o ajute sa beneficieze de o tragere la sorti mai usoara"

"Are sens sa protejezi pe cineva care a nascut. Regulile ar trebui sa o ajute sa beneficieze de o tragere la sorti mai usoara si un culoar mai bun. Astfel de lucruri nu ar trebui sa se intample. Ea a castigat acest trofeu de atat de multe ori, incat are nevoie de protectie. Nu este ca si cum ar fi parasit circuitul din cauza unei accidentari sau pentru ca si-a pierdut pasiunea pentru tenis. A nascut un copil, ceea ce ar trebui sarbatorit, astfel ca atunci cand revine ar trebui sa existe o perioada de gratie, in care sa continue sa fie cap de serie",, dupa ce tragerea la sorti le-a pus fata in fata in primul tur al Miami Open pe Serena Williams si pe japoneza Naomi Osaka, castigatoarea de la Indian Wells Daca ar fi fost cap de serie, Serena Williams ar fi fost exceptata de la primul tur si ar fi evoluat direct in mansa secunda, in care ar fi putut sa o intalneasca pe Osaka, deoarece japoneza nu este favorita la acest turneu. Osaka este acum pe locul 22 WTA, dar in stabilirea favoritelor s-a tinut cont de clasamentul din 5 martie, cand ea era pe locul 44.Pe 1 septembrie 2017, Serena a nascut o fetita (Alexis Olympia Ohanian), jucatoarea fiind insarcinata in momentul in care a castigat Australian Open. Williams si-a facut revenirea oficiala in competitii la Cupa Confederatiei (in acest an, dupa Australian Open), cu ocazia partidei SUA vs Olanda (a evoluat la dublu alaturi de sora Venus).