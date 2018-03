VIDEO Naomi Osaka, regina la Indian Wells - Victorie categorica in fata Dariei Kasatkina

O ora si zece minute a durat ultimul act de pe tabloul feminin de simplu, o partida fara istoric, o adevarata reprezentatie a jucatoarei asiatice.Naomi a urmat planul tactic, a dominat disputa (la fel cum o facuse si in semifinala cu Simona Halep) si a "omorat" suspansul mult prea devreme. Osaka a servit puternic, a impus ritmul cu forehand-ul sau biciuit, in timp ce reverul in lung de linie a facut diferenta in multe situatii...Din pacate pentru spectatori, finala a tinut prea putin, Daria fiind intr-o zi cenusie. Rusoaica si-a pierdut mult prea devreme increderea, a preferat sa ramana intr-o aparenta zona de confort, iar finalul nu avea cum sa fie altul.Este singurul trofeu castigat pana acum in circuitul WTA de Naomi, sportiva care a inregistrat un salt important sub conducerea lui Sascha Bajin (fost sparring partner al Serenei Williams pret de ani de zile).