VIDEO Meciul sezonului: Roger Federer si Juan Martin del Potro au facut spectacol in finala de la Indian Wells - Elvetianul, invins desi a avut trei mingi de meci

Dupa doua ore si 42 de minute de joc, Delpo a avut castig de cauza, scor 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2).Finala de la Indian Wells a fost un regal pentru iubitorii de tenis, o confruntare din care e greu sa poti sa alegi un anumit "punct al finalei", pentru ca au fost nenumarate schimburi care ar merita aceasta titulatura.Ajuns la 28 de ani, argentinianul si-a trecut in palmares primul sau titlu Masters din cariera (al 22-lea trofeu in total pentru Delpo). Cel mai important trofeu de pana acum ramane insa cel de la US Open, obtinut in 2009, tot dupa o finala cu Federer.Seria castigatoare a lui Fedex din 2018 s-a oprit pe centralul de la Indian Wells, dupa 17 victorii consecutive. In acest an, Roger a castigat Australian Open si Rotterdam.Incepand din 2004, doar trei jucatori (n.r. Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic) au castigat 13 dintre ultimele 14 titluri la Indian Wells.De cealalta parte, Del Potro s-a impus in sfarsit intr-un turneu "1000" dupa ce a pierdut precedentele trei finale: in 2009 la Montreal (in fata lui Andy Murray), in 2013 la Indian Wells (in fata lui Nadal) si in 2013 la Shanghai (in fata lui Djokovic)."A fost un meci incredibil de la un capat la altul. Amandoi am practicat un tenis de un nivel incredibil si publicul a fost foarte entuziast la fiecare punct. Atat Roger cat si eu am fost nervosi pe toata durata meciului si s-a simtit. De aceea am protestat pe langa arbitru la fiecare decizie importanta care ar fi putut schimba deznodamantul partidei. Nu mi-am putut pastra calmul in tie-break-ul din setul 2, dar m-am calmat si am jucat bine in cele din urma la finalul meciului.Este o victorie importanta! Dar mi-a venit greu sa cred ca am castigat turneul invingandu-l pe Roger intr-o finala superba. Cred ca sunt nr. 6 mondial acum. Este super pentru mine, dar trebuie sa continui sa muncesc. Nu ma preocupa ascensiunea in clasament, cifrele nu ma intereseaza. Eu vreau sa continui sa castig titluri ca acesta, daca voi putea. Imi doresc sa raman sanatos pe tot parcursul sezonului si sa joc cu placere. Toata lumea stie ca am fost la doi pasi sa inchei tenisul inainte a treia mea operatie la incheietura mainii stangi (2015). Dupa aceea, am facut un mare efort si iata ca am revenit" -