Indian Wells: Del Potro pune capat invincibilitatii lui Federer in 2018. Elvetianul a ratat trei mingi de meci

Un break la 2-2 a stabilit diferenta suficienta pentru Del Potro de a castiga primul set. In cel de-al doilea set, fara break-uri, Federer a ratat nu mai putin de sase mingi de set (doua la 5-4 si patru in tie-break). In acelasi timp, el a salvat o minge de meci, inainte de a se impune la 8, in tie-break.In decisiv, Federer, detinatorul trofeului, a condus cu 5-4, dupa un break in ghemul al noualea, a servit pentru meci, dar a ratat trei mingi de trofeu, inclusiv un 40-15. Si acest set a ajuns la tie-break, pe care tenismenul argentinian l-a castigat fara probleme.Astfel, Del Potro, castigator la US Open, in 2009, dupa o finala jucata tot cu Federer, isi trece in palmares primul sau trofeu de Mastrs Series.In ciuda infrangerii, prima din 18 meciuri consecutive disputate in 2018, Roger Federer se va mentine pe locul I ATP. Insa va avea din nou de luptat pentru a apara 1.000 de puncte, incepand de saptamana viitoare, la Miami.