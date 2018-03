ATP Dubai: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au calificat in semifinale la dublu

Tecau si Rojer au trecut in sferturile de finala de cuplul Marcin Matkowski/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Polonia/Pakistan), scor 6-4, 6-4.In faza urmatoare, cei doi sportivi vor intalni perechea care se va impune in sfertul de finala Robin Haase/Matwe Middelkoop (Olanda) - Ivan Dodig/Rajeev Ram (Croatia/SUA), cap de serie numarul 3.Premiul pentru participarea in semifinale este de 41.810 dolari si 180 de puncte.