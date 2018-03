Programul Serenei Williams in acest an - Revine la Indian Wells si va lua parte si la competitii pe zgura: Madrid, Roma si Roland Garros

Conform spuselor lui Mouratoglou, Serena va fi pe teren la urmatoarele competitii:(turneul va debuta pe 7 martie),(hard),(toate trei pe zgura),(iarba),(pregatitor pt ultimul Grand Slam al anului),si, daca va obtine calificarea, lade la Singapore.Interesant este faptul ca Simona Halep s-a aflat in 2017 in prim-planul celor trei competitii pe zgura la care va lua parte Serena in acest an: Madrid (este campioana ultimelor doua editii), Roma (a ajuns pana in finala) si Roland Garros (a fost invinsa in ultimul act de Jelena Ostapenko)."Nu va putea face un sezon ca in 2013 sau 2014. In 2013, a castigat 11 turnee. Nu mai are aceeasi varsta si nu sunt sigur ca mai vrea asta. Concentrarea ei va fi pe marile momente. Ea revine deoarece crede ca poate castiga, altfel n-ar fi revenit" -Pe 1 septembrie 2017, Serena a nascut o fetita (Alexis Olympia Ohanian), jucatoarea fiind insarcinata in momentul in care a castigat Australian Open (editia din 2017).Williams si-a facut revenirea oficiala in competitii la Cupa Confederatiei (in acest an, dupa Australian Open), cu ocazia partidei SUA vs Olanda (a evoluat la dublu alaturi de sora Venus).Nascuta pe 26 septembrie 1981, Serena Wiliams a bifat doar noua partide in 2017 (8 victorii si o infrangere), adunand $2.704.680.Intr-o cariera de exceptie, Serena a reusit sa castige 72 de turnee (din care 23 de Grand Slam), avand in dreptul ei 783 de victorii si 130 de infrangeri (bani castigati din tenis - $84.463.131).Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).