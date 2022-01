CE Handbal (m): Danemarca a terminat competiția pe locul 3 - Victorie cu Franța după prelungiri

Danemarca a trecut pentru prima oară în avantaj în repriza secundă (19-18), dar după 60 de minute scorul a fost 29-29. Danezii nu au avut probleme în prelungiri (6-3) și au terminat competiția pe locul al treilea.

Statistica partidei dintre Danemarca și Franța:

Scorul pe reprize: 13-14 / 16-15 / 6-3

Șuturi: 60 - 57

Pase: 830 - 830

Distanță alergată: 36.3 km - 39.38 km

Eliminări de 2 minute: 2 - 4

Aruncări de la 7 metri transformate: 0/1 - 3/3

RESULT: Your #ehfeuro2022 \uD83E\uDD49 medallists are @dhf_haandbold \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDF0, after they beat @FRAHandball \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 35:32 in extra-time \uD83E\uDD73



Congratulations to @grundfos Player of the Match Kentin Mahe, who scored 8⃣ goals and made 7⃣ assists \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/2VLglPtdtq