CM Handbal (f): Norvegia, adversara Franței din marea finală

Naționala Norvegiei s-a calificat în finala Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce a trecut fără probleme de reprezentativa Spaniei, scor 27-21.

Pentru titlul mondial, Norvegia se va duela cu Franța. În meciul pentru locul 3 se vor întâlni Danemarca și Spania.

\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Norway are an established powerhouse and with their win against Spain, they have just secured their 30th medal across all major international competitions \uD83D\uDCAF Next comes the final versus France \uD83E\uDD29 #Spain2021 #sheloveshandball pic.twitter.com/cOO0Dri96n