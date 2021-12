CM Handbal (f): Norvegia și Suedia merg mai departe (Programul sferturilor) - România termină competiția pe locul 13

Norvegia și Suedia s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, în urma victoriilor obținute, luni, în ultima etapă din Grupa Principală II (din care a făcut parte și România - tricolorele au terminat competiția pe locul 13). În Grupa Principală I, Franța a câștigat în fața Rusiei și încheiat pe prima poziție.





Se vor juca în sferturile de finală:

Danemarca vs Brazilia / marți, ora 18:30

Germania vs Spania / marți, ora 21:30

Franța vs Suedia / miercuri, ora 18:30





Rezultatele înregistrate luni:

Grupa Principală I:

Polonia vs Muntenegru 33-28





Clasament:





1. Franța (134-100 golaveraj) 10 puncte

Grupa Principală II

Puerto Rico vs Kazahstan 30-27 Suedia vs România 34-30 Norvegia vs Olanda 37-34.

Clasament:

1. Norvegia (189-111) 9 2. Suedia (198-121) 8 3. Olanda (212-128) 7 4. România (163-135) 4 5. Puerto Rico (82-216) 2 6. Kazahstan (97-230) 0.





De știut:

Sferturile de finală vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie. Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.

Tricolorele au încheiat competiția din Spania pe locul 13. Obiectivul era clasarea în primele 10 locuri.

La ultima ediţie a CM (din 2019), tricolorele s-au clasat pe locul 12.

România are în palmaresul participărilor la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).

România a bifat a 25-a prezență la turneul final mondial, fiind în continuare singura națională care a participat la toate edițiile.

Turneul final este găzduit în 4 orașe: Granollers (Palau d'Esports de Granollers - 5685 locuri), Lliria (Poliesportiu Pla de L'Arc - 4200 locuri), Castello (Pabellón Ciutat de Castelló - 5263 locuri) și Torrevieja (Palacio de los Deportes de Torrevieja - 4500 locuri).

Norvegia vs Rusia / miercuri, ora 21:30.Serbia vs Slovenia 31-25Franța vs Rusia 33-28.2. Rusia (143-129) 73. Serbia (124-125) 64. Polonia (120-131) 45. Slovenia (123-131) 36. Muntenegru (115-143) 0.