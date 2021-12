VIDEO Faza zilei: Harry Potter s-a făcut nevăzut la un meci de rugby

Rugbistul Harry Potter, jucător al echipei Leicester Tigers, a căzut, sâmbătă, într-un șanț adânc de doi metri, în meciul din deplasare cu Bordeaux-Begles din Heineken Champions Cup.

Meciul de sâmbătă a fost câştigat de Leicester Tigers cu scorul de 16-13, conform News.ro.

Harry Potter dons his invisibility cloak at Stade Chaban-Delmas... \uD83E\uDDD9



Fortunately he's all good and back in action!#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/NcKtO1zICi