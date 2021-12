CM Handbal (f): Norvegia și Suedia, victorii în grupa României / Slovenia, surpriza zilei (Rezultate)

Norvegia și Suedia au obținut victorii, joi, în Grupa Principală II (din care face parte și România) a Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania. Surpriza zilei a fost furnizată de Slovenia: a obținut o remiză împotriva Rusiei, scor 26-26, în Grupa Principală I.

Rezultatele înregistrate joi:

Grupa Principală II:

Olanda vs România 31-30

Norvegia vs Puerto Rico 43-7

Kazakhstan vs Suedia 20-55.



Clasament:



1. Norvegia (122-47) 6

2. Suedia (134-61) 5

3. Olanda (117-76) 5 4. România (90-81) 2 5. Kazakhstan (55-139) 0 6. Puerto Rico (32-146) 0. 1. Norvegia (122-47) 62. Suedia (134-61) 5





Programul meciurilor României:

11 decembrie: România vs Puerto Rico / ora 16:30 - Castello 13 decembrie: România vs Suedia / 19:00 - Castello





De știut:

Primele două clasate din Grupele Principale se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.

La ultima ediţie a CM (din 2019), tricolorele s-au clasat pe locul 12.





România are în palmaresul participărilor la CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).





România a bifat a 25-a prezență la turneul final mondial, fiind în continuare singura națională care a participat la toate edițiile.





Turneul final este găzduit în 4 orașe: Granollers (Palau d'Esports de Granollers - 5685 locuri), Lliria (Poliesportiu Pla de L'Arc - 4200 locuri), Castello (Pabellón Ciutat de Castelló - 5263 locuri) și Torrevieja (Palacio de los Deportes de Torrevieja - 4500 locuri).

Rusia vs Slovenia 26-26Muntenegru vs Serbia 25-27Franţa vs Polonia 26-16.1. Franța (79-53) 62. Rusia (84-71) 53. Serbia (74-78) 44. Slovenia (72-73) 35. Muntenegru (62-79) 06. Polonia (60-77) 0.