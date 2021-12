Programul României în Grupa Principală de la CM de handbal feminin

​România a aflat numele tuturor adversarelor din Grupa Principală II a Campionatului Mondial de handbal feminin. Marile adversare de care fetele lui Adrian Vasile trebuie să treacă sunt Olanda și Suedia.







CM Handbal (f): România, învinsă categoric de Norvegia - Tricolorele merg cu 2 puncte în Grupele Principale





Programul meciurilor României







9 decembrie: România vs Olanda / ora 16:30 - Castello

11 decembrie: România vs Puerto Rico / ora 16:30 - Castello

13 decembrie: România vs Suedia / 19:00 - Castello



Duelurile vor fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, LookTV și Telekom Sport.