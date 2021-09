CE Volei (m): Slovenia a completat careul de aşi - Programul semifinalelor

Slovenia a trecut în sferturi fără probleme, cu 3-0 (25-21, 25-19, 27-25), de Cehia, echipă care eliminase în turul precedent Franţa, campioana olimpică en titre. Slovenia, antrenată de italianul Alberto Giuliani, nu are niciun titlu în palmares, dar vizează a treia sa finală europeană după cele din 2015 şi 2019.

Italia, sfertfinalistă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, şi-a confirmat statutul de candidată la titlul european prin victoria clară reuşită în sferturi contra Germaniei, cu 3-0 (25-13, 25-18, 25-19).

Programul semifinalelor (sâmbătă, 18 septembrie):

18:30 Polonia vs Slovenia

21:30 Serbia vs Italia.

Italy \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 and Slovenia \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE earned straight-set victories in the quarterfinals and now are heading to Katowice for #EuroVolleyM finał phase!https://t.co/3l2E0uozrT \uD83D\uDD0D



\uD83D\uDCFA All matches live on https://t.co/35InljpTyP

\uD83D\uDD0E Follow the action live on https://t.co/vDabpJo9Wu pic.twitter.com/DsH2Bk8D8q