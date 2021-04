Ce spune Nicușor Dan despre CSM București - Cât costă de la buget finanțarea echipei antrenate de Adi Vasile

​CSM București a trecut, scor 32-27, de CSKA Moscova și a devenit favorită la calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. În Sala Polivalentă, "tigroaicele" au avut parte de un fan special: la întâlnire a luat parte și Nicușor Dan, primarul Capitalei.







Printre altele, edilul a precizat că echipa de handbal va rămâne o prioritate pentru instituția pe care o conduce, fiind un brand al Bucureștiului. De asemenea, Nicușor Dan a spus și cât costă întreținerea unei formații precum CSM de la bugetul Capitalei.







Câți bani se bagă în CSM





Nicușor Dan, pentru gsp.ro.

"Echipa de handbal CSM București costă undeva, cu salarii, competiții, cu tot, la 17-18 milioane de lei (n.r. pe sezon)" -





Despre o Sala Polivalentă în București







"Condițiile bugetare sunt austere pentru București în acest an din cauza cheltuielilor deplasate din anii trecuți, dar spre sfârșitul acestui mandat o să avem o Sală Polivalentă și pentru handbal și pentru marile evenimente sportive, culturale din București" - Nicușor Dan.







Despre susținerea unui brand





"După cum știți, am făcut o vizită la club la jumătatea lunii decembrie, când era acea perioadă de incertitudine. Am discutat cu majoritatea consilierilor din Consiliul General, am promis că asigurăm finanțarea acestei echipe la nivelul pe care l-a avut anul trecut.







În baza acestei promisiuni și a regularității plăților pe care noi le-am făcut, campania de transferuri a decurs normal, echipa aceasta și-a recăpătat credibilitatea față de jucătoare și față de impresari. Sper să intrăm în Final 4. În orice caz, am revenit în lumea handbalului"- Nicușor Dan.









CSM București a câștigat manșa tur contând pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, formația bucureșteană impunându-se cu 32-27 împotriva grupării CSKA Moscova





Returul va avea loc în data de 11 aprilie, la Moscova.

Câştigătoarea dublei manşe se va califica la Final Four, programat la Budapesta în zilele de 29 și 30 mai 2021.