​CM Handbal (m): Rezultatele zilei în grupele preliminare E, F, G și H / Cum arată grupele principale 3 și 4

Primele trei clasate vor merge mai departe, iar ultimele clasate vor continua în President Cup, pentru clasările inferioare.

Grupele principale vor fi patru de câte şase echipe, iar cele de pe primele două locuri vor avansa ulterior în sferturile de finală.





Partidele din grupele principale se vor disputa între 21-25 ianuarie, urmate de sferturi, în 27 ianuarie, semifinale, în 29 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 31 ianuarie.



Rezultatele înregistrate luni:

Grupa G



Macedonia de Nord vs Chile 32-29

Suedia vs Egipt 24-23



Clasament:



1. Suedia 6 (97-69)

2. Egipt 4 (96-72)

3. Macedonia de Nord (71-99) 2

4. Chile 0 (84-108)





Grupa H

RHF (Federația Rusă de Handbal) vs Coreea de Sud 30-26

Slovenia vs Belarus 29-25





Clasament:





1. RHF 5 (93-83)

2. Slovenia 4 (105-85)

3. Belarus 3 (89-85)



Componența Grupelor Principale 3 și 4:

Grupa Principală 3:

1. Franța 4 puncte

2. Portugalia 4

3. Norvegia 2

4. Islanda 2

5. Elveția 0

6. Algeria 0





Grupa Principală 4:

1. Suedia 4 puncte

2. RHF 3

3. Egipt 2

4. Slovenia 2

6. Macedonia de Nord 0





Franța vs Elveția 25-24Norvegia vs Austria 38-291. Franța 6 puncte (88-76 golaveraj)2. Norvegia 4 (93-82)3. Elveția 2 (77-81)4. Austria 0 (82-101)Portugalia vs Algeria 26-19Islanda vs Maroc 31-231. Portugalia 6 (84-62)2. Islanda 4 (93-72)3. Algeria 2 (67-88)4. Maroc 0 (66-88)4. Coreea de Sud 0 (79-113)​5. Belarus 1CM din Egipt este primul care se desfăşoară cu 32 de echipe la start, iar meciurile vor avea loc în patru oraşe, însă fără spectatori, din motive pandemice. România nu se află printre participante.