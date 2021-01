VIDEO Spectacol total marca Stephen Curry în NBA: A marcat 62 de puncte

Curry a reușit nu mai puțin de 62 de puncte și a devenit primul jucător de la legendarul Kobe Bryant (în 2005) care să marcheze cel puțin 30 de puncte în fiecare jumătate a meciului (31 de puncte până la pauză și alte 31 după pauză).

Este cea mai bună performanță reușită în carieră de Curry, cele 62 de puncte ajutându-l să intre pe lista selectă a jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate într-un meci din NBA.



Lista este condusă de Wilt Chamberlain (100 de puncte pentru cei de la Philadelphia Warriors, în sezonul 1961-1962). A fost o victorie contra lui Knicks (169-147).



Pe doi se află regretatul Kobe Bryant (81 de puncte pentru Lakers în stagiunea 2005-2006). A fost un succes, 122-104, cu Raptors.



Cele mai multe puncte marcate într-un meci din NBA:



1 Wilt Chamberlain 100 / 1961-1962 (Philadelphia Warriors)

2 Kobe Bryant 81 / 2005-2006 (Los Angeles Lakers)

3 Wilt Chamberlain 78 / 1961-1962 (Philadelphia Warriors)

4 David Thompson 73 / 1977-1978 (Denver Nuggets) etc.



Stephen Curry și evoluția fantastică:



\uD83D\uDD25 Career-high 62 points for Steph Curry! \uD83D\uDD25



WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what's possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr