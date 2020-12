După 150 de ani, Cleveland Indians își vor schimba numele

Un purttător de cuvânt al echipei a declarat pentru The Associated Press că franciza nu are pentru moment un comentariu în această chestiune.The Times a afirmat că echipa va face un anunț oficial în această săptămână. Nu se știe când se va face schimbarea și nici dacă a fost adoptată o nouă denumire.Renunțarea lui Cleveland la „Indians” vine după o decizie similară adoptată anterior în acest an de echipa de fotbal american din Washington cunoscută anterior ca „The Redskins”.De ani buni, grupurile de nativi americani și altele au protestat împotriva utilizării numelui de Indians și a imaginilor folosite de franciza din American League înființată în 1909. Anul trecut, echipa a eliminat logo-ul Chief Wahoo de pe șepci și tricouri, dar mascota surâzătoare a rămas populară și încă se vând produse cu această imagine.The Indians s-au confruntat cu o puternică reacție negativă a fanilor supărați de renunțarea la Chief Wahoo și clubul poate fi sigur de alta pentru decizia de schimbare a numelui.„Oh, no! Ce se petrece?”, a scris pe Twitter președintele Trump. „Nu e o veste bună, nici pentru Indians! ‘Abandonați cultura’ acționează!”.În iulie, la doar câteva ore după ce planurile clubului din Washington au devenit cunoscute după presiuni de la mai mulți sponsori, inclusiv FedEx care deține drepturile asupra numelui stadionului echipei de fotbal, proprietarul lui Cleveland Paul Dolan a transmis o declarație în care spune că echipa va găsi „cea mai bună cale de a avansa cu schimbarea numelui”.În lunile următoare, echipa a consultat jucătorii, personalul, corpul de antrenori, lideri de comunități, acționari și grupuri de nativi americani.La câteva zile după declarația lui Dolan, antrenorul Terry Francona a spus că e timpul să se „avanseze” cu schimbarea numelui.„M-am gândit la asta încă înainte să se facă declarația”, a spus Francona, care este la echipă din 2013. „Știu că înainte, când era vorba de nume sau de logo, spuneam de obicei că nu încercăm în niciun caz să fim lipsiți de respect. Și simt încă la fel. Dar mă gândesc că nu mai e și azi un răspuns bun. Cred că e vremea să mergem înainte. Este un subiect foarte dificil. Și delicat, de asemenea”.