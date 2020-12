Cristina Neagu, despre criticile primite de echipa națională: "Aşa e la noi, faci din victorie nuntă şi din înfrângere înmormântare"

CE Handbal feminin

"Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. După ce am contractat virusul am forţat revenirea, am avut 2-3 antrenamente, m-am accidentat, probleme mulsculare, iar în două luni am avut în total 5-6 antrenamente şi trei meciuri în Liga Campionilor, pe care le-am jucat la un potenţial foarte scăzut, pentru că nu aveam meciuri de pregătire. Am zis după ultimul meci de pregătire că nu sunt în cea mai bună formă fizică. Mă simt destul de rău fizic, e clar că nu sunt în cea mai bună formă şi încerc să ajut echipa cât pot.

Am spus că echipa nu trebuie să se bazeze doar pe mine, este sport de echipă. Ştiu că în ultimii 10 ani am avut de fiecare dată o evoluţie foarte bună la naţională, am tras cumva echipa după mine, însă acum vin după o perioadă foarte grea şi până la urmă nu mai am 20 de ani şi trebuie să fiu conştientă de lucrul acesta. În plus, fiecare trebuie să-şi asume responsabilitatea. Echipa nu trebuie să stea într-o singură jucătoare, echipele care au făcut performanţă şi au câştigat medalii au avut în primul rând echipă, nu una sau două jucătoare.

Legat de forma mea de joc, ştiu că toată lumea se gândeşte că marchez mai puţin sau că am ratat mai mult în primele două meciuri, dar cred că oamenii care cunosc handbal şi se uită la noi îşi dau seama că jocul meu nu înseamnă doar goluri şi că, în momentul în care sunt pe teren, adversarele îmi acordă o atenţie sporită şi lucrul acesta poate face bine şi echipei, pentru că există mai multe spaţii pentru colege. Este vorba şi despre pasele pe care le dau, de fazele care pleacă de la mine, iar fetele reuşesc să marcheze sau să facă lucruri bune. Înţeleg că lumea s-a obişnuit cu mine să marchez 10 goluri pe meci, însă în handbal nu este vorba doar despre asta, iar acum şi adversarele ştiu ce pot face pe teren şi mă blochează mult mai bine. De fiecare dată sunt 2-3 adversare când am mingea. Cred că jocul meu în echipă contează mult şi dacă nu marchez. Mi-aş dori să am o eficacitate mai bună, nu sunt mulţumită de lucrul acesta, iar dacă oamenii critică asta după două meciuri, înseamnă că nu cunosc handbalul şi nu se uită" - Cristina Neagu.





Despre meciul ei cu numărul 200, bornă atinsă cu Polonia

"E ceva special că am ajuns la borna asta, sper să mai strâng câteva meciuri la echipa naţională, pentru că anii trec şi probabil nu vor mai fi multe meciuri" - Cristina Neagu.

Despre coechipiera care ar putea prelua din sarcinile ei

"Nu o să vorbesc acum de o jucătoare anume, dacă am ceva de vorbit o voi face cu colegele mele, în vestiar, însă cred că fiecare atunci când intră pe teren trebuie să-şi asume responsabilitatea. Despre asta e vorba, ca fiecare să dea ce are mai bun în momentul în care păşeşte pe teren şi sunt convinsă că lucrul acesta se şi întâmplă" - Cristina Neagu.

Despre obiectivele României în grupa principală

"Încercăm să o luăm meci cu meci, mai avem un meci de disputat în prima rundă, împotriva Norvegiei şi nu mergem învinse de la început în niciun meci. Încercăm să facem lucruri bune împotriva Norvegiei şi să obţinem ceva pozitiv, după care vom vedea care sunt echipele calificate din cealaltă grupă, pentru că este o situaţie destul de complicată şi acolo şi vom lua partidă cu partidă. Noi intrăm pe teren la fiecare meci cu gândul de a face lucruri bune şi de a obţine rezultate pozitive. Aşa că oricare vor fi adversarele o să încercăm să facem cât mai multe puncte. Norvegia este favorită mâine, pentru noi cel mai important meci a fost cel de ieri, care ne-a adus calificarea direct în <main round>.

Dacă ne uităm la Polonia şi Germania, acolo nu se ştie cine merge în grupele principale, deşi Germania a câştigat împotriva noastră. Obiectvul nostru a fost în primul rând să ne calificăm în grupa principală. Nu va fi complicat nici dacă voim merge cu zero puncte, important este că mergem acolo" - Cristina Neagu.

Despre Nora Mork

"O respect foarte mult pe Nora şi ştiu că a trecut prin foarte multe lucruri în ultimii ani şi ea a avut foarte multe probleme de sănătate, însă nu cred că este principalul pericol de mâine. Este într-o revenire de formă şi cumva jocul echipei o ajută mult şi o ajută să fie acolo sus, în topul marcatoarelor, însă cred că jocul lor, la modul general, apărare, contraatac, este principala armă a Norvegiei. Au în momentul de faţă cam cel mai complet lot, eu văd Norvegia în momentul acesta drept favorită la câştigarea campionatului european, la cum arată şi datorită faptului că au toate jucătoarele valide şi uitându-mă la celelalte echipe" - Cristina Neagu.

Dacă a fost surprinsă de victoria Serbiei în meciul cu Olanda

Sincer, da. (n.r. - Jucătoarele sârbe) au ieşit din izolare, nu au apucat să se antreneze şi au mers la sală... Ştiu că Olanda nu mai are aceeaşi echipă de anul trecut sau de acum doi ani, însă pe considerentul ăsta, că Serbia a ieşit din izolare, m-am gândit că Olanda va câştiga meciul. Însă e sport şi orice se poate întâmpla. Şi noi rămânem pozitivi şi intrăm cu gânduri mari la fiecare meci" - Cristina Neagu, potrivit News.ro.

Naţionala României a disputat două meciuri în grupa D a Campionatului European din Danemarca, 19-22 cu Germania şi 28-24 cu Polonia. Luni, de la ora 21:30, tricolorele vor juca în compania Norvegiei, ultimul meci din grupă, ambele echipe fiind deja calificate în grupele principale.





După două etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmată de România (2), Germania (2) şi Polonia (0).





Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie. Echipele se vor califica în grupele principale cu punctele acumulate în disputele cu celelalte adversare care ating această fază.





În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.





Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.





La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.





Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.





Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.