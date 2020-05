Dan Savenco și poveștile inventate de unii români pentru a fenta izolarea: "Au dat câinilor kilometrajul peste cap"

De la pivot, la agent

​Pe timp de pandemie de coronavirus, Dan Savenco a schimbat postul de pivot la campioana Dinamo cu rolul de agent. Handbalistul care ar fi trebuit să dea piept cu celebrul Nikola Karabatic de la PSG a povestit cum au încercat unii dintre români să fenteze restricțiile impuse de starea de urgență și ce motive au găsit pentru a-și motiva deplasarea de la domiciliu.



Nu dau amenzi, și mama are pensie mică

Într-un material pentru colegii de la Libertatea , Savenco a povestit situațiile cu care s-a confruntat în București în timpul pandemiei de coronavirus.





"De la bun început, vă spun că eu sunt de fel un om tare liniștit, înțelegător. Amenzi n-am dat încă. Am obraz, n-aș putea s-o fac, fiindcă e ca și cum le-aș da peste nas oamenilor. Și celor alături de care lucrez, și celor care, probabil, că nu au atât de mulți bani ca să achite penalitățile. Știu că viața e grea, și mama are pensie mică, așa că am încercat să le explic tuturor cu frumosul.





Dar am întâlnit niște situații… A venit cineva din Afumați, iar când a fost oprit a zis că merge să-și ia de mâncare din Crângași. Pe bune?" - Dan Savenco.



În căutarea celor mai bune ridichii

"Am oprit o domnișoară, mi-a spus că vine din Militari și se duce la Obor că acolo sunt cele mai bune ridichi! Serios? Și pe ce ton a spus-o… Dacă ar fi oameni bătrâni, care s-au obișnuit să cumpere doar dintr-un loc anume, poate ai înțelege, dar sunt tineri puși pe caterincă" - Dan Savenco.

Unii au dat peste cap kilometrajul câinilor de companie

"Mă gândeam zilele trecute: la cât se aleargă în București, ar trebui să fim campioni mondiali la atletism. Iar cei care nu fac jogging își scot câinii la plimbare. Eu nu vedeam atâția înainte. Mă gândesc acum, le-or da și cățeilor măcar o cană de apă?! Nu de alta, dar le-au dat kilometrajul peste cap" - Dan Savenco.



Waze-ul e de vină, săracul

"Ok, lumea s-a relaxat, nu mai e fricoasă ca la început, nu zice nimeni să fii absurd, poți să ieși în imediata vecinătate a locuinței, dar să-ți spună omul pe care-l oprești: Păi, stai, mă nene, vin din Drumul Taberei prin Ștefan cel Mare că pe aici m-a adus Waze-ul, și-ți râde în nas", a completat Savenco pentru sursa citată mai sus.