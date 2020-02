CSM Bucureşti, deținătoarea trofeului, și AHC Potaissa Turda și-au aflat adversarele din sferturile de finală ale Cupei Challenge la handbal masculin.



CSM Bucureşti va înfrunta formaţia rusă HC Victor Stavropol. Prima manșă se va juca în deplasare, pe 21 sau 22 martie, iar returul va avea loc la Bucureşti, pe 28 sau 29 martie.

Potaissa, câştigătoare a trofeului în 2018, va juca în sferturi cu echipa greacă AEK Atena. Şi echipa pregatită de Horațiu Gal va disputa primul meci în deplasare (21/22 martie), urmând să joace partida decisivă pe teren propriu (28-29 martie).

Men's Challenge Cup quarter-final draw:

QF1 - HC Victor vs @CSMBucharest

QF2 - HCB Karvina vs HC Dukla Praha

QF3 - @aek_official vs @AHCPotaissa

QF4 - Halden Topphandball vs @valurhandbolti pic.twitter.com/FEyD8nSpx8