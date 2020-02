Rugby: Cinci jucători din lotul naționalei României au revenit în țară din cauza gripei

FR Rugby anunţă că, având în vedere starea de sănătate a jucătorilor, unii dintre aceştia fiind diagnosticaţi cu virus gripal de tip B - contagios, tip A şi un virus intestinal, în lotul care pregăteşte meciul cu Portugalia au intervenit câteva modificări. Astfel, au revenit în ţară Horaţiu Pungea, Vlad Neculau, Cătălin Fercu, Alexandru Bucur şi Cosmin Manole, scrie News.ro.





Stejarilor li s-au alăturat direct în Portugalia, căpitanul Mihai Macovei şi pilierii Ionel Badiu şi Costel Burtila.



Naţionala de rugby a României a început pregătirea pentru cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. Românii vor întâlni sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct pe TVR 1), la Caldas da Rainha, Portugalia. Elevii lui Andy Robinson au ajuns duminică după-amiază în Portugalia, la Cascais, unde vor fi cantonaţi până în ziua meciului.



"În continuare mai sunt şapte jucători afectaţi într-o anumită măsură de viroza respiratorie cunoscută, unul singur e febril, dar sub 39 de grade temperatură. Jucătorii trimişi acasă se află sub îngrijiri medicale, situaţia e sub control. Vom reveni în cursul zilei de miercuri cu informaţii suplimentare”, a declarat Alin Popescu, managerul medical al FRR.







Programul României în REC 2020:





1 februarie Georgia – România 41-13, Tbilisi





8 februarie Portugalia – România, Caldas da Rainha





22 februarie România – Spania, Stadionul Municipal Botoșani





7 martie Rusia – România, Krasnodar





14 martie România – Belgia, Stadionul Municipal Botoșani







Lotul care pregătește meciul cu Portugalia:





Pilieri: Iulian Hartig (CSM Stiinta Baia Mare), Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), Alexandru Tarus (Zebre), Ionel Badiu (Valence Romans Drome Rugby), Costel Burtila (Rugby club Hyères-Carqueiranne-La Crau)



Taloneri: Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), Eugen Capatana (Timisoara Saracens), Tudor Butnariu (CSA Steaua)



Linia a II-a: Ionut Muresan (Timisoara Saracens), Johan Van Heerden (CS Dinamo), Dorin Lazar (Timisoara Saracens), Adrian Motoc (Agen)



Linia a III-a: Mihai Macovei (Colomiers), Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), Dragos Ser (CSA Steaua), Adrian Ion (ACS Tomitanii), Kamil Sobota (ACS Tomitanii)



Mijlocas la gramada: Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo)



Mijlocas la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua)



Aripi: Robert Neagu (CSA Steaua), Marius Simionescu (Timisoara Saracens), Nicolas Onutu (CS Vienne Rugby), Ionut Dumitru (CSA Steaua)



Centri: Vladut Popa (Timisoara Saracens), Florin Vlaicu (CSA Steaua), Taylor Gontineac (Clermont Espoirs)



Fundas: Paul Popoaia (CSM Stiinta Baia Mare), Ionel Melinte (Timisoara Saracens)



Staff-ul tehnic: Andrew Robinson – antrenor principal, Lasha Tavarkiladze – antrenor asistent, Sosene Anesi – antrenor asistent, Florin Tasca – preparator fizic, Dan Wanya Crangu – doctor, Radu George – kinetoterapeut, Catalin Neamtu – kinetoterapeut, Daniel Carpo – manager, Daniel Ene – kitman, Meredith Thomas Henry Morgan – videoanalist