Alexandru Dedu (FRH): "Problema handbalistelor suspectate că au folosit o procedură interzisă afectează viitorul" / Retrospectivă 2019

"Lucrul care afectează prezentul, viitorul mediu, poate chiar şi lung, este problema jucătoarelor suspectate de a fi folosit o procedură interzisă. Este o problemă majoră, cu implicaţii imediate şi sper din suflet să fie pe cât mai scurt timp. Am dubii că se va da un verdict în scurt timp, pentru că din câte ştiu eu sunt încă audieri şi nu se va da un verdict până în momentul în care nu se termină de audiat toate persoanele convocate. Iar chestia asta, din câte am auzit, următoarea audiere, va fi undeva în ianuarie. Ceea ce putem noi să facem, şi eu am insistat pentru acest lucru, să se desfăşoare cât mai repede, pentru că în felul ăsta aflăm şi noi unde suntem şi ce putem să facem. Jucătoarele nu se pot antrena în mod colectiv şi instruit", a declarat Dedu.





Preşedintele FRH a caracterizat 2019 ca fiind un an dificil, iar în ceea ce priveşte obiectivele pentru 2020, acestea rămân aceleaşi, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.





"A fost un an dificil din punct de vedere sportiv, pentru că ăsta este obiectul de activitate. Din celelalte puncte de vedere, suntem bine în peisajul sportului românesc. Vorbind despre realizările din acest an la nivel de federaţie, rezultatul cel mai bun este locul 5 la Campionatul European de tineret şi menţinerea în cursa de calificare pentru Olimpiadă şi Campionatul European anul viitor, la senioare, şi deschiderea a încă unui centru naţional olimpic de juniori pentru băieţi, la Bacău. În 2020, rămânem cu aceleaşi obiective, încercăm să ne calificăm la Olimpiadă, ne dorim să ajungem la Campionatul European, şi cu echipele celelalte de juniori, tineret băieţi să intrăm în grupa A valorică, cu echipele de juniori şi tineret ne dorim rezultate mai bune decât anul ăsta, mai ales că o să organizăm Campionatul Mondial de tineret în vara anului viitor şi sperăm să fie o reuşită şi echipa noastră să aibă un parcurs frumos", a completat Alexandru Dedu.





Referitor la turneul de calificare la Jocurile Olimpice al naţionalei feminine, Alexandru Dedu a spus că în condiţii normale, România ar fi putut să se califice dintr-o grupă cu o singură adversară din Europa.





"Vreau să vă spun că dacă lucrurile erau într-un normal, o dată, poate că nu ajungeam să jucăm cu două echipe din Europa şi am fi reuşit să ajungem în celelalte grupe care au doar două echipe europene, şi doi, dacă lucrurile erau normale nu aveam teamă nici măcar de Norvegia. Fiindcă noi în urmă cu doi ani am bătut Norvegia la Cluj cu 5 goluri diferenţa. Cu Muntenegru, şi aşa şchiopi cum am fost, am făcut un meci bun şi doar lipsa de experienţă a dus la pierderea acelui meci. Dar, în situaţia actuală sunt două obiective legate de calificare: 1 - să omogenizăm echipa, fiindcă sunt multe jucătoare noi, practic sunt patru titulare care nu vor fi în echipă, şi 2 - să reuşim să aducem fete care să le înlocuiască pe celelalte jucătoare care nu pot să vină cu noi. Astea sunt obiectivele. Nu o să fie deloc uşor şi nu este o poziţie deloc comodă, dar noi vom face tot ceea ce ţine de noi să se întâmple lucrul ăsta", a afirmat preşedintele FRH.





Întrebat dacă există posibilitatea schimbării conducerii tehnice la echipa naţională de senioare, Dedu a spus: ''Este un Campionat Mondial care s-a închis, în prima decadă a lunii ianuarie o să avem o şedinţă a Comisiei Tehnice feminine în care vom pune pe tapet Campionatul Mondial, pentru că asta ne interesează, să tragem nişte învăţăminte şi să vedem cum abordăm turneul de calificare".





Preşedintele Federaţiei Române de Handbal a avut o întâlnire cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, referitor la evoluţia României la CM de handbal.





"Am fost la o întâlnire cu ministrul Ionuţ Stroe, aşa cum s-a solicitat în adresa MTS şi am prezentat situaţia. I-am spus domnului ministru despre ce este vorba şi urmează să ne batem, fiindcă deocamdată noi suntem în obiectiv. Avem drum către Olimpiadă, suntem la egalitate cu Polonia pentru Campionatul European, nu e uşor, dar încercăm", a mai spus Dedu.





În ceea ce priveşte titlul de cel mai bun sportiv român în 2019, Dedu a afirmat că va fi întocmit un clasament în cadrul federaţiei, precizând însă că handbalista Cristina Neagu ar putea fi nominalizată: "O să facem o analiză în care vor fi desemnaţi cei mai buni handbalişti din ţară. În ceea ce priveşte cel mai bun sportiv, chiar nu m-am gândit la chestia asta, cred că răspunsul este evident, Cristina Neagu este unică, să ieşi în evidenţă într-un sport de echipă este extrem de greu", a completat el.





România a încheiat Campionatul Mondialul din Japonia pe locul al 12-lea, cu trei victorii, toate în prima fază a grupelor, şi cinci înfrângeri, două în primul tur şi trei în grupele principale. Este cea mai slabă clasare a României la Campionatul Mondial din 2011, când naţionala încheia pe locul 13.





La turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, echipa pregătită de Tomas Ryde va întâlni reprezentativele statelor Norvegia, Muntenegru şi Coreea de Nord.





Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie. Ulterior, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos.





În 2019, CSM Bucureşti s-a oprit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la feminin, după două înfrângeri cu Metz, 26-31 şi 22-23. Măgura Cisnădie şi SCM Craiova au evoluat în grupele Cupei EHF, însă nu au reuşit să treacă mai departe.





La masculin, CS Dinamo Bucureşti a fost eliminată în play-off-ul Ligii Campionilor de Sporting Lisabona, după eşecuri la limită. CSM Bucureşti a câştigat Cupa Challenge, după 22-22 şi 26-20 cu AM Madeira Andebol SAD.





În actualul sezon, campioana SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti s-au calificat în faza a doua a grupelor în Liga Campionilor, Măgura Cisnădie şi Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud (după excluderea Coronei Braşov) vor evolua în grupele Cupei EHF, iar CSM Bucureşti şi Potaissa Turda se ajuns în optimile Cupei Challenge.





Selecţionata feminină Under-17 a României s-a clasat pe locul 5 la FOTE Baku şi pe 11 la Campionatul European de la Celje. Reprezentativa feminină Under-19 a terminat pe locul 5 la Campionatul European de la Gyor.





Naţionala de seniori a înregistrat o victorie şi trei înfrângeri în preliminariile EURO 2020, cu spaniolul Manuel Montoya la comandă, clasându-se pe ultimul loc în grupă şi ratând calificarea la turneul final. Din octombrie, naţionala masculină are un nou selecţioner, fostul internaţional Rareş Fortuneanu.