​CM Handbal (f): Rusia, eliminată dramatic în semifinale de Olanda (33-32)

Olanda și Rusia au oferit un meci electrizant, decis de un gol marcat în ultimele secunde. Cele două echipe au condus pe rând, au oferit un final de meci interzis cardiacilor, iar batavele au câștigat dramatic, scor 33-32. Visul lui Ambros Martin de a face din Rusia noua campioană mondială s-a spulberat în semifinalele CM de handbal feminin din Japonia. ​

Echilibrul a dominat semifinala dintre Olanda și Rusia. A fost 16-16 la pauză, iar jocul a continuat pe aceleași coordonate și în a doua repriză. Cele două echipe au excelat pe faza de atac, acolo unde Anna Vyakhireva a fost motorul Rusiei (11 goluri din 16 șuturi).

Dacă rusoaicele și-au pus mare parte din speranțe în acțiunile rapide reușite de Vyakhireva, batavele au impresionat atât de la linia de 9 metri, cât și de pe extreme (combinații rapide care au lăsat fără replică defensiva Rusiei).

Jucătoarele cu cele mai multe goluri de la olandeze au fost Polman (9 goluri din 17 aruncări) și Abbingh (8 goluri din 12 aruncări).





Golul izbăvirii pentru olandeze a venit în ultimele secunde. Deși a mai avut șansa unui atac, Rusia nu a reușit să treacă peste presiunea momentului, iar gong-ul de final a consfințit victoria la limită a Olandei, 33-32.



De știut: Rusia a avut victorii pe linie la CM din Japonia până la duelul din semifinale cu Olanda.



În cealaltă semifinală se vor duela de la ora 13:30 naționalele Norvegiei și Spaniei.



In a breathtaking match, Netherlands\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 claim a last-minute victory against the until then unbeaten Russian team\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA and secure a spot in the #Japan2019 final \uD83C\uDFC6\uD83D\uDD25@rushandball @nedteamhandbal#handinhand pic.twitter.com/MJdbxwigSb