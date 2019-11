Cristina Neagu, după înfrângerea în fața Spaniei: "Pentru noi, Mondialul începe duminică, împotriva Senegalului"

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă, sâmbătă, de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 31-16 (16-9), în meciul de debut din grupa C, la Campionatul Mondial din Japonia.

Rezultatele zilei în Grupa C:

Muntenegru - Senegal 29-25

Ungaria - Kazakhstan 39-15

Grupa C, clasament:

1 Ungaria 2 puncte (39-15)

2 Spania 2 (31-16)

3 Muntenegru 2 (29-25)

4 Senegal 0 (25-29)

5 România 0 (16-31)

6 Kazakhstan 0 (15-39).

*Primele trei clasate se vor califica în Grupele Principale ale competiției.

Lotul României:

Când vor avea loc meciurile României



1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku





6 decembrie, ora 12:00,/ Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro