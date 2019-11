El e cel mai bine plătit rugbist din lume: Neo-zeelandezul Sonny Bill Williams a semnat cu Toronto Wolfpack

Neo-zeelandezul Sonny Bill Williams, de două ori campion mondial, a semnat cu echipa canadiană Toronto Wolfpack şi a devenit cel mai bine plătit rugbist din lume, transmite News.ro.

Clubul de rugby în XIII a anunţat că jucătorul a semnat pentru doi ani.



Sonny Bill Williams, în vârstă de 34 de ani, a câştigat titlul mondial cu Noua Zeelandă în 2011 şi 2015, el şi-a anunţat retragerea din naţionala All Blacks după Cupa Mondială din Japonia.



Deşi valoarea contractului nu a fost dezvăluită, presa anunţă că el a semnat pentru 6,5 milioane de euro, devenind astfel cel mai bine plătit rugbist din lume.



Official: The wait is over, Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) signs a 2-year contract to join the Wolfpack. #SBWTO | #RugbyDisrupters21



Details: https://t.co/d1XOqsusdT pic.twitter.com/hEkXy0QokD