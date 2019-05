Liga Campionilor, handbal (f): Gyor, la a patra finală consecutivă (31-22 cu Vipers Kristiansand)

Gyor, in finala Ligii Campionilor

Gyor s-a calificat în a patra finală consecutivă a Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a câştigat categoric partida cu Vipers Kristiansand, cu 31-22, în prima semifinală din cadrul turneului Final Four de la Budapesta, scrie Mediafax.







Mâine, de la ora 19:00, echipa maghiară încearcă să câştige trofeul pentru a treia oară la rând, performanţă realizată ultima dată de Hypo Viena la începutul anilor `90.



Gyor a reuşit să ajungă la o diferenţă de 10 goluri după numai 24 de minute de joc. În minutul 16, Ole Gustav Gjekstad solicitase deja time-out de două ori. Forţa echipei maghiare a reieşit şi din modul cum au fost distribuite golurile. În primele 30 de minute au marcat 10 din cele 13 jucătoare de câmp. Până la final au marcat toate.





Crina Pintea a început semifinala pe banca de rezerve. Pivotul român a intrat pentru prima dată în teren în minutul 18. Nu mai puţin de 19 jucătoare din cele 32 înscrise pe foaia de joc au avut naţionalitate norvegiană.



CSM Bucureşti nu s-a calificat în acest an pentru Final Four, fiind, probabil, surpriza neplăcută a sezonului. Prestaţia echipei Vipers Kristiansand în semifinala cu Gyor a arătat, în acelaşi timp, cât de jos a fost campioana României în acest sezon. Până la urmă, nordicele au ajuns în capitala Ungariei în locul „tigroaicelor”.



Fără CSM în competiţie, interesul major al României a devenit Crina Pintea, jucătoarea echipei naţionale şi viitoare componentă a formaţiei din Bucureşti. Pivotul român a început pe bancă semifinala, alături de alte nume importante, precum Hansen, Grimsbo, Tomori şi Mork. Dacă Gyor ar fi putut alinia două echipe la start în acest sezon, probabil că s-ar fi calificat cu amândouă pentru turneul Final Four.



Echipa maghiară a venit ca un „uragan” peste Vipers Kristiansand, iar în 24 de minute a reuşit să pună deja o diferenţă de 10 goluri. Portarul Amandine Leynaud a fost MVP-ul primei reprize, pe care a terminat-o cu 10 parade şi aproape 60%. În atac, Gyor a fost foarte puternică în zona centrală, reuşind să „spargă” defensiva adversă cu pivotul Brattset – 5 goluri în primele 30 de minute.



Zece goluri au fost între cele două echipe şi la pauză, scor 18-8, astfel că repriza secundă a fost fără istoric. Campioana Europei nu a mai accelerat ca în prima parte, ci a preferat să-şi conserve avantajul şi energia pentru finala de mâine cu Rostov sau Metz. Scorul final, 31-22, a fost conform cu raportul de forţe în teren. Vipers a fost o echipă mică pentru o miză atât de mare, precum calificarea în finala Ligii Campionilor.