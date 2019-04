Dragan Djukic, despre dubla cu Metz: "Este şlagărul sferturilor de finală. Cred că le putem bate în 120 de minute"

Antrenorul echipei CSM Bucureşti, Dragan Djukici, a vorbit despre meciul cu Metz ca despre "şlagărul" sferturilor de finală ale Ligii Campionilor şi, deşi admite că adversara este favorită, consideră că jucătoarele lui pot obţine calificarea în Final Four.





"Metz este una dintre cele mai bune echipe din competiţie şi va fi o mare luptă. Cred, cu toţii credem că le putem bate în 120 de minute. Primul meci este important şi pentru mine este un avantaj, chiar dacă nu jucăm în Polivalentă şi jucăm aici, evoluăm pe teren propriu şi avem şanse. Mai multe jucătoare au revenit în echipă, iar astea înseamnă că avem oportunităţi mai bune decât înainte. Dragana (n.r. - Cvijic) este încă pe lungul drum a recuperării, toţi credem, toţi sperăm să ne ajute, dar situaţia în acest moment nu arată prea optimistă. Poate în Final Four...

Am vorbit cu Cristina cum să ne pregătim pentru acest meci, am discutat cu alţi antrenori care au jucat împotriva lor în grupe. Am vorbit cu Cristina, pentru că ne poate ajuta cu analiza, am vorbit cu jucătoarele care sunt aici. Nu este realistic să ne gândim că Neagu va reveni în acest sezon. Sunt favorite, dar au avut probleme în sferturi, în trecut. Nu au pierdut meciuri, au făcut un egal de curând cu Basancon, le cunoaştem şi ele ne cunosc. Au o perioadă lungă de victorii şi asta le oferă încredere. Vor veni aici cu gândul la sezonul trecut, dar atunci erau echipe diferite. Sunt sigur că spectatorii le vor împinge pe jucătoarele noastre către limite, iar ele vor da totul, pentru că e meciul anului. Acest meci este şlagărul sferturilor de finală, nimeni nu se aştepta la această înfruntare acum, dar se mai întâmplă şi va fi un meci bun, sunt sigur. Sper ca fanii să fie fericiţi după meci", a declarat tehnicianul.





Jelena Grubisic a declarat că nu le vede pe jucătoarele de la Metz drept favorite în dubla cu CSM.





"Suntem pregătite, mai avem încă două zile de pregătire. Nu privim acest meci ca pe unul imposibil, cred că ele joacă un handbal foarte bun în acest an, au una dintre cele mai bune evoluţii dintre toate echipele, au avut rezultate bune, dar şi noi suntem într-o formă bună, avem jucătoare bune şi nu, nu este imposibil. Vom da totul să ajugem în Final Four. Nu aş spune că sunt favorite, vin pe terenul nostru. Şi anul trecut am jucat împotriva lor în sferturi şi am ajuns în Final Four, deci nu, nu aş spune că sunt favorite.

Arma noastră principală ar trebui să fie apărarea, pentru a le opri tranziţia, marchează multe goluri pe tranziţie. Ele joacă în această formulă de mult timp, bineînţeles că Zaadi este creierul jocului lor, dar marchează din toate poziţiile, toate joacă bine şi cred că sunt periculoase de peste tot. Vor fi două meciuri mai grele ca anul trecut, dar trebuie să facem o treabă bună acasă şi să mergem apoi să încercăm să câştigăm şi în deplasare. Polivalenta este casa noastră pentru Liga Campionilor, dar am jucat câteva meciuri aici, unel bune, unele nu. Ne va lipsi Polivalenta, dar sper că fanii vor veni şi vor umple sala şi ne vor susţine pentru a ne atinge obiectivul", a spus Grubisic.





Jovanka Radicevic este nemulţumită că meciul se joacă în Sala Dinamo şi nu în Sala Polivalentă (ocupată de CE de lupte).





"Suntem conştiente că vin cele mai importante două meciuri din acest sezon. Am avut ghinion, am avut multe jucătoare accidentate, dar vom lupta până la final. Ne aşteaptă un meci foarte greu, deoarece ştim că Metz a jucat bine tot sezonul, dar eu cred în echipa mea, în fetele mele, în suporteri. Sper că vom face un prim pas bun. Avem şanse să câştigăm, dar trebuie să fim deştepte în acest meci, să nu devenim nervoase, trebuie să fim cu mintea limpede, să luptăm în defensivă şi să încercăm să alergăm. Le ştim, le-am analizat şi ştim că trebuie să fim disciplinate în atac, inteligente, să nu le lăsăm să joace simplu cu noi. Ştiu că nu suntem aceeaşi echipă ca anul trecut, dar am încredere în această echipă, avem calitate chiar dacă nu avem cele mai bune jucătoare. Ştiu cum ne-am pregătit şi ştiu că nu avem nimic de pierdut.

Pot să promit că vom lupta până la sfârşit, iar atunci vom vedea dacă a fost suficent ca să mergem la Budapesta sau nu. Polivalenta este casa noastră şi am un sentiment ciudat pentru că nu este acelaşi lucru să joci în faţa a 5.000 de fani sau în faţa a 2.000. E total diferit, dar sper că fanii care vor veni le vor face pe jucătoarele de la Metz să evolueze cu greutate aici. Sper ca fanii să ţipe şi să ne susţină. În Polivalentă era o altă senzaţie, dar nu mai contează, nu te mai gândeşti la asta când începe meciul. Poate e bine că atunci când lumea nu se aşteaptă la nimic din partea noastră vom reuşi un bun rezultat. Eu consider că şansele sunt 50-50", a declarat handbalista.





CSM Bucureşti va întâlni, vineri, de la ora 19.00, în Sala Dinamo, echipa Metz Handball, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.