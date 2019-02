Rugby: Turneul celor Șase Națiuni - Irlanda, deținătoarea trofeului, învinsă pe teren propriu de Anglia

Pentru învingători au marcat Jonny May (2), Elliot Daly (30), Henry Slade (67, 76) - eseuri şi Owen Farrell - 3 transformări (2, 30, 76) şi două lovituri de penalitate (40+1, 70).



Punctele gazdelor au fost realizate de Cian Healy (25), John Cooney (80) - eseuri şi Johnny Sexton - 2 transformări (25, 80) şi 2 lovituri de penalitate (11, 55).



Naţionala irlandeză, aflată pe locul al doilea în ierarhia mondială şi care în luna noiembrie a reuşit să învingă campioana mondială Noua Zeelandă, nu mai pierduse pe teren propriu în Six Nations din februarie 2013, când s-a înclinat tot în faţa Angliei (6-12).



Rezultate înregistrate în prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni ediţia 2019:

Vineri

Franţa - Ţara Galilor 19-24



Sâmbătă

Scoţia - Italia 33-20

Irlanda - Anglia 20-32



Primele locuri în clasament sunt ocupate de Scoţia şi Anglia, cu câte 5 puncte, urmate de Ţara Galilor, 4 puncte, Franţa, 1 punct, Irlanda şi Italia, 0 puncte.



Etapa a doua din Six Nations va avea loc pe 9 şi 10 februarie, când sunt programate partidele Scoţia - Irlanda, Italia - Ţara Galilor şi Anglia - Franţa.



Early days but here's how it stands #GuinnessSixNations pic.twitter.com/sS3giOJGvQ