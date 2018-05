​LIVE Text CSM București vs Gyor ETO 15-16 (Rep II)

Jorgensen, Neagu, Mehmedovic (2),Kurtovic trimite slab, mingea loveste bara. Am ratat primul atac al reprizei secunde. Din nou trei goluri pentru gazde, dupa o faza scoala cu angajarea pivotului (a inscris Broch). Aceeasi Broch este eliminata pentru doua minute. Sa vedem cum vor profita fetele noastre de acest lucru...Gorbicz inscrie cu mult efect, lovitura cu podeaua...Ce jucatoare! (14-11 pentru Gyor). Al 105-lea gol marcat de Neagu in aceasta editie a competitiei. Cand lucrurile nu functioneaza in atac, apare Cristina (cat sa mai traga si ea echipa...). Se misca putin mai bine defensiva CSM-ului. Grubisic mai primeste o minge in plina figura...Din nou trei goluri, Broch inscrie pe o recuperare (15-12). Amorim a primit ingrijiri medicale, nu sunt insa probleme mari. Defensiva nu inchide spatiile la linia de 9 metri, iar Oftedal inscrie. Mehmedovic inscrie de doua ori din extrema, profita bine de orice minge.Eficienta de 43% pe faza de atac pentru CSM, iar de 71% pentru Gyor. Campioana Romaniei a sutat de 22 de ori spre poarta adversa, bifand doar 10 goluri. Egalitate in ceea ce priveste eliminarile: 1-1.Dupa un inceput foarte slab de meci, CSM-ul a revenit timid pe tabela, pas cu pas. Gazdele au fost incredibile pe contraatac, profitand din plin de spatiile lasate de fetele noastre. Pe faza ofensiva CSM-ul s-a descurat greoi, atacurile fiind in mare parte previzibile. Este nevoie de o circulatie mai buna si de mai multe incrucisari la linia de 9 metri. Agresivitatea unguroaicelor din aparare a facut diferenta pana in acest moment. De asemenea, prea putine interventii decisive intre buturile campioanei Romaniei. 12-10 pentru Gyor dupa prima repriza.Gullden, Neagu, Kurtovic, CureaGullden inscrie, iar la faza urmatoare CSM-ul se apara organizat si nu primeste gol. Grubisic are o interventie incredibila, cu piciorul. Minutul 25: Gyor conduce cu un singur gol: 9-8. Groot inscrie, din nou doua goluri pentru unguroaice. Din pacate, prea putine interventii intre buturile CSM-ului (cel putin pana acum). Kurtovic inscrie la vinclu, insa la doar cateva secunde marcheaza si gazdele prin Amorim (9-11). Curea inscrie de pe pivot, a fost un atac cu doi oameni pe semicerc pentru CSM. Poate ar trebui jucat mai des in acest fel...Niombla rateaza incredibil, putea fi egalitate...Ce sansa am ratat...Grubisic primeste o minge direct in fata de la Amorim...Nu cred ca este o senzatie prea placuta, ramane insa intre buturi. Neagu trimite in bara de la 9 metri, ce pacat...Cu 16 secunde inainte de finalul reprizei, Martin Ambros cere time-out. Se intra la vestiare cu un avantaj de doua goluri pentru Gyor (12-10).Neagu (2), Mehmedovic, Kurtovic, Manea, Hagman,Tot Cristina sparge gheata cu un sut de la 9 metri (1-3). Marcheaza insa imediat Gorbicz (1-4). Se inalta bine Neagu, insa nu gaseste poarta. Continua seceta din ofensiva fetelor noastre. Este un inceput de meci crispat pentru campioana Romaniei. Se face 5-2, iar Per Johansson cere time-out. Acesta le cere fetelor sale sa joace mai in viteza, sa incruciseze locurile si sa incerce sa gaseasca bresele din defensiva adversarelor. Joc la limita agresivitatii prestat de gazde, pana acum arbitrii din Croatia sunt destul de ingaduitori. Kurtovic inscrie din extrema dreapta (2-5). Kurtovic este eliminata pentru doua minute, dupa ce a pus o mana in gat unei adversare. Groot puncteaza de la 7 metri (3-6 in minutul 16). Gorbizc inscrie de pe extrema - cred ca ar putea sa marcheze si din tribune...Neagu inscrie cu noroc (mingea a fost deviata), insa bucuria tine putin: marcheaza si Bodi (5-8). Groot este eliminata de la gazde, ar putea fi un moment bun pentru CSM. Succesiva a fetelor noastre, iar Hagman inscrie (6-8). Dupa 20 de minute, este 9-6 pentru gazdeAmorim deschide "balul" cu un sut violent de la 9 metri, gazdele au deblocat tabela. Paula iese foarte bine dintre buturi si intercepteaza o minge la sacrifiu. Inceput agitat de meci. Gyor se apara organizat, nu prea sunt spatii. Oftedal inscrie cu o lovitura de pe "picioare", 2-0 pentru unguroaice. Gullden trimite in bara transversala de la 7 metri. Nu sunt solutii in faza ofensiva, CSM-ul este fara solutii pana acum. Inca o bara, de aceasta data Neagu. S-a marcat putin pana acum (3-0, in minutul 8). Inca o ratare, Cristina Neagu a trimis pe langa poarta. Ramane un mare zero in dreptul CSM-ului dupa 10 minute de jocPrimul atac este al unguroaicelorGyor este favorita la castigarea acestei partide, avand in medie o cota de 1.90Totul este pregatit, va incepe in curand semifinale Ligii Campionilor la handbal feminin: CSM vs GyorSe aud unele flueraturi din tribune, intra fetele noastre in salaIntra in arena jucatoarele celor doua echipe pe model NBA: pe rand, sub lumina reflectoarelorA inceput festivitatea de deschidere: joc de lumini si culori, sunt prezentate cele patru echipe calificate in Final Four: Gyor, CSM, Rostov-Don si VardarCe sala impresionanta au maghiarii...Sala din Budapesta este deja aproape plina. Jucatoarele de la CSM au iesit la incalzire in aplauzele suporterilor veniti din tara. O "pata" mare de culoare galbena in Papp László Sportaréna - fanii CSM-uluiCSM București vs Gyor (de la ora 16:15)Rostov-Don vs Vardar (19:00)Finala mică, de la ora 16:15Finala mare, de la ora 18:45.