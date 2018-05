​VIDEO Handbal: Cristina Neagu, în echipa ideală din Liga Campionilor - Ambros Martin, cel mai bun antrenor

​Cristina Neagu (CSM Bucureşti) a fost inclusă în echipa ideală a sezonului din Liga Campionilor, ea fiind desemnată cel mai bun inter stânga pentru a treia oară consecutiv. Cel mai bun antrenor din competiție este spaniolul Ambros Martin, selecționerul naționalei feminine a României și antrenorul unguroaicelor de la Gyor ETO.

Pe lângă Neagu, alte handbaliste de la CSM Bucureşti, Paula Ungureanu Marit Frafjord şi Camille Ayglon au fost nominalizate pentru All Star Team a Ligii Campionilor.

Selecţionerul României, Ambros Martin, care pregăteşte şi pe Gyor ETO, a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului, scrie News.ro.



Echipa sezonului din Liga Campionilor este:

Portar: Kari Aalvik Grimsbo (Norvegia) - Gyor

Extremă stânga: Siraba Dembele (Franţa) - Rostov-Don

Inter stânga: Cristina Neagu (România) - CSM Bucureşti

Centru: Veronica Kristiansen (Norvegia) - FC Midtjylland

Pivot: Dragana Cvijic (Serbia) - HC Vardar

Inter dreapta: Ana Gros (Slovenia) - Metz Handball

Extremă dreapta: Iuliia Managarova (Rusia) - Rostov-Don

Cea mai buna părătoare: Zsuzsanna Tomori (Ungaria) - Gyor

Cea mai buna tânără jucătoare: Tjasa Stanko (Slovenia) - RK Krim Mercator

Antrenor: Ambros Martin (Spania) - Gyor.



CSM Bucureşti va întâlni deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov-Don pe HC Vardar în semifinalele Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta, de sâmbătă şi duminică.

Semifinala dintre CSM Bucureşti şi deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, va avea loc în 12 mai, de la ora 14.15, iar cealaltă dispută, între Rostov-Don şi HC Vardar, în aceeaşi zi, de la ora 17.00. A doua zi, de la aceleaşi ore, vor avea loc finalele pentru medalii.

În 13 mai, învinsele din semifinale vor juca pentru medalia de bronz, de la ora 14.15, iar finala va avea loc de la ora 17.00.



Check the final selection of the All-star team vote. \uD83C\uDF1F

Fans, media and experts all had their say. Read more here https://t.co/cJup918enS @audietokc_gyor @rostovhandballe #CSMBucuresti #FCMidtjylland@VardarZRK @MetzHandball @RKKrim#ehffinal4 #ehfcl #budapest2018 pic.twitter.com/PV1aLlw2p2