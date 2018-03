Rugby Europe Championship: Romania - Rusia 25-15

Dupa acest joc, Stejarii mai au programate confruntari cu Belgia (10 martie, Buzau) si cu Georgia (18 martie, Tbilisi).Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia in urma rezultatelor obtinute in sezonul 2017-2018, cumulat, astfel:- daca ocupa primul loc in Rugby Europe Championship 2017/2018;- daca se claseaza pe locul doi in Rugby Europe Championship, 2017/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;- daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune intr-un meci cu Portugalia, castigatoarea Rugby Europe Trophy si apoi in barajul tur-retur cu Samoa- daca se impune in turneul de recalificare din noiembrie la care vor mai participa Canada, o echipa din Africa si una din Asia sau Oceania.Stadion Cluj ArenaAlexandre Ruiz-Luc Ramos, Pierre-Baptiste Nuchy (toti Franta)Eseu de penalizare, Shennan-e,Kinikinilau-e,Capatana-e, Calafetenu-lp respectiv Gerasimov-e, Gysin-e, tr,Kushnarev-lp1.Mihaita Lazar(Castres), 2.Andrei Radoi(Timisoara Saracens), 3.Alexandru Tarus(Sale Sharks), 4.Johan Van Heerden(CSM Bucuresti), 5.Valentin Poparlan(Timisoara Saracens), 6.Vlad Nistor(Albi), 7.Andrei Gorcioaia(Massy), 8.Stelian Burcea(CSM Bucuresti), 9.Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), 10.Jack Umaga(Timisoara Saracens), 11.Ionut Dumitru(Steaua Bucuresti), 12.Sione Fakaosilea(Stiinta Baia Mare), 13.Paula Kinikinilau(CSM Bucuresti), 14.Tangimana Fonovai,(Timisoara Saracens) 15.Catalin Fercu(Timisoara Saracens)16.Eugen Capatana(Timisoara Saracens), 17.Ionel Badiu(Timisoara Saracens), 18,Constantin Pristavita(Stiinta Baia Mare), 19.Marius Antonescu(Colomiers), 20.Kuselo Moyake(Steaua Bucuresti), 21.Florin Surugiu(Steaua Bucuresti), 22.Stephen Shennan (Timisoara Saracens), 23.Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti)1.Sergey Sekisov(VVA Moscova), 2.Valery Tsnobiladze(Krasny Yar), 3.Innokentiy Zykov(Yenisey), 4.Andrey Garbuzov(Krasny Yar), 5.Evgeny Elgin(Yenisey), 6.Viktor Gresev(Krasny Yar), 7.Tagir Gadzhiev(Kuban), 8.Dmitry Krotov(Yenisey), 9.Vasily Dorofeev(Krasny Yar), 10.Yuri Kushnarev(Yenisey), 11.Evgeny Nepeyvoda(Kuban), 12.Dmitry Gerasimov(Yenisey), 13.Sergey Trishin(VVA Moscova), 14.Mikhail Babaev(VVA Moscova), 15.Ramil Gysin(Yenisey)16.Nazir Gasanov(Kuban), 17.Andrey Polivalov(Yenisey), 18.Magomed Davudov(Kuban), 19.Bogdan Fedotko(Krasny Yar), 20.Anton Rudoy(Yenisey), 21.Alexey Shcherban(Yenisey), 22.Alexey Mikhaltsov(Yenisey), 23.Alexander Budychenko(Yenisey).